俄羅斯美女體驗推拿「聲音太銷魂」意淫影片爆紅 點擊率破285萬
撰文：TVBS新聞網
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臺灣球星張宗憲有「台灣噴射機」之稱，球場表現亮眼，感情世界也相當精彩，日前他被拍到和俄羅斯聲優女友Alisa去度假，Alisa來頭不小，聲線迷人的她是一名聲優，平時從事配音工作，因為外型亮眼也曾參與不少影片演出，先前曾為YouTube頻道「不要鬧工作室」到國術館體驗整復推拿，因為痠痛發出一些哀嚎聲，更喊出「師傅不要」，因為聲音太銷魂，讓不少男性觀眾直呼簡直「凍未條」，瀏覽次數竟高達285萬次，甚至比男友比賽精華影片還高。
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Alisa已在台灣待7年，她曾拍影片分享為何只想交台灣男友，透露剛來台灣時室友曾問她會不會和亞洲男生交往，她表示不會，沒想到居住時間越久，認識的台灣男生變多，想法開始變化，也真的和台灣男生交往過，甜讚：「他們教我幸福的定義是什麼，我剛好有榮幸可以當那個能幫他們帶來幸福的女朋友」，更直言「我覺得我好像註定要跟台灣男生一起」，她也說自己戀愛中是小女人，煮飯、按摩、家事都可以為對方做，也難怪能抓住張宗憲的心。
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張宗憲最近還帶著女友一起拍攝球鞋廣告，高挑的兩人站在一起非常登對，公然放閃羨煞粉絲，工作後兩人依然難分難捨，Alisa今也在限動分享跟男友一起野餐的照片，雖然男方在看手機，她仍將美腿放在張宗憲腿上，散發濃濃熱戀氛圍。
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