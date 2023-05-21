《浪姐4》33位姐姐逐個數　蔡少芬靠搞笑突圍　這女星成最強黑馬

《乘風破浪4》（浪姐4）回歸啦！第四季改名《乘風2023》，5/5正式開播，本季的成員名單非常國際化，33位來自四面八方的姐姐齊聚一堂，到底最終誰能成為大贏家呢？



浪姐4｜一、節目介紹

《浪姐》系列以30＋的女明星為主軸，讓姐姐們以組團的方式切磋歌藝與舞技，每一季的成團規則都有變化，《浪姐4》設立了「乘風創始人」席位，要當過乘風創始人才有資格拿到總決賽入場券，並且在每一次公演有率先選擇隊友的權利，第一集初舞台前五名自動成為首批乘風創始人。

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浪姐4｜二、主持人

《浪姐》全新一季主持人也大洗牌，乘風見證人交棒回第一季的黃曉明，當年黃曉明被網友笑稱「求生欲滿分」非常會尬聊和安撫姐姐們；音樂總監也是第一季的趙兆，第一季的選曲是被網友誇讚最多的，這次一公歌單出來也立刻被網友誇獎選曲有水準；一二季都有出現的霍汶希也回歸金牌經紀人，本季新增了舞台總監經偉（不能看到阿Ken老師哭有點可惜）和國際音樂製作人Josh Cumbee。

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浪姐4｜三、姐姐介紹：台灣組

《浪姐》第三季就有許多台灣成員，《浪姐4》也不惶多讓，賈靜雯、徐懷鈺、Ella陳嘉樺、陳意涵、A-Lin每一位都是台灣人不陌生的女星，賈靜雯和陳意涵，雖然以戲劇作品為主，但依舊勇敢挑戰自己；徐懷鈺、Ella陳嘉樺、A-Lin都有膾炙人口的歌唱代表作，Ella第一集就直接用〈戀人未滿〉給大家來個回憶殺啦！

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浪姐4｜四、姐姐介紹：韓國組

第三季韓團出身的Jessica成功引起話題，本季則找來了女團f(x)的Amber來參加，台美混血的Amber，舞蹈及RAP實力兼具，初舞台又唱又跳順利拿下高分成績，另外還有在中國發展順利的秋瓷炫，除了嫁給中國演員于曉光之外，秋瓷炫曾憑藉《回家的誘惑》（改編韓劇《妻子的誘惑》）創下高收視打開知名度，也讓網友十分期待！

浪姐4｜五、姐姐介紹：香港組

《浪姐4》香港成員有四位，大家都非常熟悉的蔡少芬，年輕時就以港產片和TVB劇集站穩腳步，又以《後宮甄嬛傳》皇后一角紅遍中港台，蔡少芬搞笑的社交也被網友大讚超有梗！李彩華則是和秋瓷炫一起出演過《回家的誘惑》飾演女反派而走紅，這次兩人又再度同框，讓許多追過劇的粉絲相當興奮！

港美混血的盧靖姍年輕時曾赴日發展，出過唱片也演過戲，是是實力派選手，剛和韓庚誕下女兒的她是位新手媽媽，還被拍到帶著女兒出門工作呢！另一位歌手許靖韻是從英皇新秀歌唱大賽出道，也曾參加過《創造101》，這次捲土重來能存活到最後嗎？

浪姐4｜六、姐姐介紹：中國演員組

《浪姐4》也有許多演員參賽，喜歡看陸劇的人對張嘉倪和吳倩應該都不陌生，瓊瑤欽點的主角張嘉倪，前幾年出演《延禧攻略》順嬪被封為「最美妃子」，這次可以看到她生活化的一面；出演過《何以笙簫默》、《我只喜歡你》、《冰糖燉雪梨》的吳倩，自然的演技和清新的外貌十分討喜，第一集帶來的音樂劇表演被網友誇讚是「迪士尼在逃公主」，兩位演員互相打氣也讓網友直呼太養眼！

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多次入選「全球100張最美面孔」的朱珠，出演過許多電影還曾去荷李活發展，雖然有著高冷外貌個性卻是傻大姐，預定本季的搞笑擔當；身兼模特兒和演員的瞿穎是這一季最高齡，年輕時是超模的她超凍齡的外貌和身材完全看不出來51歲！從歌手成功轉型演員的劉雅瑟，2022年憑電影《智齒》獲得香港電影金像獎最佳女主角，颯爽的模樣也非常有魅力！

曾可妮是歌手兼演員，成參加過《加油美少女》、《青春有你2》等選秀節目，也出演過《點燃我，溫暖你》、《烏雲遇皎月》等陸劇，初舞台讓人印象深刻；吳優出演過《因為遇見你》、《東八區的先生們》等陸劇，雖然以演戲為主，但初舞台RAP也讓人驚艷；王佳宇出演過《小別離》、《盛裝》等陸劇，也是漂亮的演員姐姐！

浪姐4｜七、姐姐介紹：中國歌手組

《浪姐4》壓軸出場的孫悅是中國知名代表女歌手，出過多張專輯和單曲，雖然50歲但是超有活力，是超親切的大前輩；劉惜君是《快樂女聲》比賽全中國第5名，出過多張專輯，唱歌情感細膩；汪小敏是《花兒朵朵》總冠軍出道，陳冰是《中國好聲音3》全中國8強，這幾位都是超有實力的歌手代表！

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浪姐4｜八、姐姐介紹：主持人組

《浪姐3》的主持人謝娜來挑戰自己，謝娜因《快樂大本營》而成名，是中國的知名主持人，這次展現出不一樣的魅力，初舞台讓人印象深刻，順利拿下高分！李莎旻子擁有主持人、演員、歌手等多重身份，長相甜美可愛，看這次能不能讓更多人認識她！

浪姐4｜九、姐姐介紹：專業組

《浪姐4》也集結了各領域的專業姐姐，舞蹈家謝欣曾任職於各地專業舞團，初舞台就展現讓人驚嘆的舞技，相信後面還有很多發揮的空間；趙麗娜是中國女子職業足球運動員，初舞台邊打鼓邊唱歌也很厲害！

德國鋼琴家吉娜愛麗絲是朗朗的老婆，初舞台自彈自唱超級厲害，而且非常漂亮，美貌被各方姐姐一致認證；龔琳娜是中國女高音歌唱家，身為聲樂大師的她還貼心教緊張的姐姐發音技巧，初舞台的表演非常驚人！

浪姐4｜十、姐姐介紹：海外組

《浪姐4》走的是國際化路線，有非常多來自世界各國的姐姐，芝芙是越南非常有名的歌手和演員，有「越南第一美女」的稱號，初舞台相當亮眼；美依禮芽是日本女歌手，憑藉一首〈極樂淨土〉在中國打開知名度，在B站上播放超過千萬，成為本季的最強黑馬；來自美國的唐伯虎Annie，在中國生活10年，有參加過《中國新歌聲》等節目；卡捷琳娜是俄羅斯歌手，這幾位海外姐姐歌唱實力都相當不錯！

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浪姐4｜十一、主題曲〈風之所向〉

《乘風破浪的姐姐》每一季都有主題曲，因應《浪姐4》的標語「乘風而上」這次推出了〈風之所向〉，但因為這次是採小組合唱方式，被網友吐槽歌曲沒有秀出每位姐姐的亮點，但MV裡的姐姐們一字排開走秀還是非常壯觀啦！

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