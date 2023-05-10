紅女巫「輪到我上場就是要脫光…」豪語驚人直認將身體當「工具」

演員在鏡頭前難免會碰上需要脫衣裸露的片段，有些人對這種演出敬謝不敏，甚至合約上就會註明拒脫，也有的人態度大方，說脫就脫，也不會扭扭捏捏，超級英雄片中的「紅女巫」伊莉莎伯奧遜（Elizabeth Olsen）就是敢演、不怕脫的其中一員。



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伊莉莎伯奧遜雙胞胎姊姊們從小baby時期就在收視開紅盤的劇集露臉，小時候已是紅星，反而她是在長大以後才逐漸走紅，有趣的是，她的姊姊們也幾乎沒演過什麼需要裸露或激情的角色，因此她的爽朗大方，並不是受到姊姊們的影響。

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伊莉莎伯奧遜坦言：「從我入行第一天就已經嘗試過這種演出了，就算只是擔任正式演員如不克演出時代打的替角，輪到我上場就是得脫光。我覺得要是把劇情的故事講好會需要合理的裸露，那最重要的就不是我會不會舒服，而是這個故事就應該用什麼方法把它說好，我的身體只是把故事好好講完的工具。」

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從影至今，伊莉莎伯奧遜在重拍自韓國名片《原罪犯》的《Oldboy》等片都有裸露的場面，她也都是抱持這樣的心態，努力將戲演好，因而敬業精神與表演實力都獲得肯定。

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