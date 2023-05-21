啦啦隊女神粿粿9月大女兒確診聽力受損　揭心路歷程回應網友關心

台灣啦啦隊女神粿粿（江瑋琳）去年8月生下女兒「小粿醬」，18日晚間於社群透露女兒為聽損兒，並以長文分享從從震驚，害怕，無助到勇敢面對的過程，喊話「爸爸媽媽陪著妳一起努力」。



網友知悉後也留言關心、鼓勵，並想了解是怎麼發現的？粿粿昨（20日）透過IG限動回應網友。

按圖看粿粿回答網友疑問、IG甜蜜合照！

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粿粿表示新生兒出生時就會做各種檢查，當時就被告知「小粿醬」聽力沒通過需追蹤，不過她聽身邊很多人說嬰兒在聽力測驗很容易不通過，所以在醫院及月子中心時就儘量讓自己不要想太多，並祈禱回診會有好結果。

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而她表示，得知確診當時，她回到家後抱著女兒痛哭，但低頭看到寶寶疑惑擔心的表情，想到寶寶能感受到父母情緒，決定要儘快振作起來。粿粿也表示很感謝大家的關心和祝福。

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