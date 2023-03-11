林襄紅到出三文治？一印啦啦隊女神嘜頭即惹瘋搶潮：想吃掉包裝袋
撰文：聯合新聞網
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台灣百萬網紅Joeman（九妹）日前與7-11便利店推出聯名食品「JOE式愛美食」系列，話題討論度超夯，但評價卻正反兩極。
而全家（FamilyMart）近期則跟上世界棒球經典賽熱潮，推出啦啦隊女神系列食品包裝，包括印有林襄、籃籃等人，掀起網友們暴動。
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該名網友在臉書社團「爆廢公社二館」分享，日前他到全家消費，意外發現貨架上的三文治包裝，每個都印有3位啦啦隊女神的照片，對比九妹與7-11的聯名品，讓他笑翻：「全家你出茅招！」
文章曝光後，網友們紛紛回應，「我早上衝著林襄買了一個三文治，真的太襄（香）了」、「決定中午吃全家的三文治」、「這一回合全家完勝」、「太狠了吧，不給九妹活路啊」、「我都吃包裝，內容物直接丟掉」、「我寧可買全家還比較賞心悅目」、「九妹輸給三妹」。
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