浪姐4｜陸網瘋傳前三季姐姐參戰　名單驚見一個香港天后震驚網民

陸綜《乘風破浪4》（浪姐4）開播後話題不斷，原先33位女星登場，隨著幾次公演也陸續有人淘汰、離開舞台，緊接著節目也將迎來第4次公演及復活賽。而陸網近日瘋傳前3季的姐姐即將回歸，包括王心凌、Jessica等，超大卡士名單引發網友熱議。



【圖輯】點圖放大看哪些前3季的姐姐被傳回歸參戰《乘風破浪4》👇👇👇

+ 4

陸網近日瘋傳《浪姐4》將加入踢館賽及復活賽，並同步4公舞台進行錄影，其中復活賽找來前3季的姐姐當嘉賓，各自帶領1位已淘汰的姐姐參加，名單也隨之曝光；包含第1季的李斯丹妮、郁可唯、孟佳，第2季的吉克雋逸、江映蓉、容祖兒，第3季則是Jessica（鄭秀妍）、于文文、王心凌。

【相關圖輯】《浪姐4》33位姐姐逐個數 蔡少芬靠搞笑突圍 這女星成最強黑馬（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 28

除了名單外，網上也瘋傳4公錄影時間為6月5日，因此許多網友湧入王心凌的微博，發現她本月20日才發文懷念《浪姐3》錄影的日子，曬圖寫下「去年520在三公，今年520在Pilates，每一天、每一年，希望我們都可以被愛包圍」，特別引人關注的是，她的IP定位似乎顯示人還在台灣。

【同場加映】《乘風2023》未播已有淘汰名單 蔡少芬順利留低陳姓姐姐被叮走（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 4

延伸閱讀：

2024出手了？阿扁突然和「他」密會 網一看大驚：小心

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】