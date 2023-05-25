浪姐4｜陸網瘋傳前三季姐姐參戰 名單驚見一個香港天后震驚網民
撰文：中天新聞網
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陸綜《乘風破浪4》（浪姐4）開播後話題不斷，原先33位女星登場，隨著幾次公演也陸續有人淘汰、離開舞台，緊接著節目也將迎來第4次公演及復活賽。而陸網近日瘋傳前3季的姐姐即將回歸，包括王心凌、Jessica等，超大卡士名單引發網友熱議。
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陸網近日瘋傳《浪姐4》將加入踢館賽及復活賽，並同步4公舞台進行錄影，其中復活賽找來前3季的姐姐當嘉賓，各自帶領1位已淘汰的姐姐參加，名單也隨之曝光；包含第1季的李斯丹妮、郁可唯、孟佳，第2季的吉克雋逸、江映蓉、容祖兒，第3季則是Jessica（鄭秀妍）、于文文、王心凌。
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除了名單外，網上也瘋傳4公錄影時間為6月5日，因此許多網友湧入王心凌的微博，發現她本月20日才發文懷念《浪姐3》錄影的日子，曬圖寫下「去年520在三公，今年520在Pilates，每一天、每一年，希望我們都可以被愛包圍」，特別引人關注的是，她的IP定位似乎顯示人還在台灣。
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