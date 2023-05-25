《半澤》市川猿之助被爆「慫恿全家自殺」趁父母昏迷以膠袋笠頭
撰文：聯合新聞網
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曾演出日劇《半澤直樹》的47歲日本歌舞伎演員市川猿之助，18日驚傳一家3口倒臥在家中，父母身亡，他則在送院後恢復意識，目前已出院。19日經司法解剖後初步認定死因為藥物中毒，而他則被抱涉嫌加工自殺罪，他趁父母吞藥昏睡後，替父母蓋上塑膠袋告別。
據日媒《週刊文春》報導，市川猿之助17日因不堪被爆出負面醜聞，在全家用完餐後便慫恿父母一起尋短，等父母親吃完安眠藥昏睡後，市川猿之助便拿著塑膠袋蓋到父母親臉上向他們告別，待雙親沒動靜後再將塑膠袋拿起，並替他們蓋上棉被，旁邊還放著一隻猴子模樣的枕頭。
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報導中指出，市川猿之助18日7點便打電話向公司請病假，接著便吞下安眠藥回到房間衣櫃企圖自縊，所幸經紀人趕到現場他才獲救。他向警方表示，因為無法替自己套塑膠袋，藥也用完了，所以才沒能輕生成功。
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警方表示，市川猿之助提供安眠藥、並將雙親臉上套塑膠袋，已涉嫌日本刑法第202條加工自殺罪的可能性最高，礙於他的供詞仍有疑點，因此仍需再進一步調查。
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