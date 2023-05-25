《半澤》市川猿之助被爆「慫恿全家自殺」趁父母昏迷以膠袋笠頭

曾演出日劇《半澤直樹》的47歲日本歌舞伎演員市川猿之助，18日驚傳一家3口倒臥在家中，父母身亡，他則在送院後恢復意識，目前已出院。19日經司法解剖後初步認定死因為藥物中毒，而他則被抱涉嫌加工自殺罪，他趁父母吞藥昏睡後，替父母蓋上塑膠袋告別。



據日媒《週刊文春》報導，市川猿之助17日因不堪被爆出負面醜聞，在全家用完餐後便慫恿父母一起尋短，等父母親吃完安眠藥昏睡後，市川猿之助便拿著塑膠袋蓋到父母親臉上向他們告別，待雙親沒動靜後再將塑膠袋拿起，並替他們蓋上棉被，旁邊還放著一隻猴子模樣的枕頭。

【相關圖輯】《半澤直樹》市川猿之助自殺6未解疑點：雙親為何亡？遺書不止1封（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 19

報導中指出，市川猿之助18日7點便打電話向公司請病假，接著便吞下安眠藥回到房間衣櫃企圖自縊，所幸經紀人趕到現場他才獲救。他向警方表示，因為無法替自己套塑膠袋，藥也用完了，所以才沒能輕生成功。

【相關圖輯】市川猿之助財產留給「他」遺言告白我愛你 行內同性密友身份曝光（點圖放大瀏覽石橋正高IG照片👇👇）

+ 9

警方表示，市川猿之助提供安眠藥、並將雙親臉上套塑膠袋，已涉嫌日本刑法第202條加工自殺罪的可能性最高，礙於他的供詞仍有疑點，因此仍需再進一步調查。

【圖輯】點圖放大看更多市川猿之助IG照片👇👇👇

+ 6

求助網站和熱線：

香港撒瑪利亞防止自殺會熱線：23892222

醫院管理局精神健康專線：24667350

東華三院芷若園熱線︰18281

撒瑪利亞會熱線︰28960000

社會福利署熱線︰23432255

生命熱線：23820000

利民會《即時通》：35122626

明愛向晴熱線﹕18288

延伸閱讀：

徐新洋聊佛法破冰交朋友 邱勝翊站台助賣麵包

彭佳慧攜百人合唱客語歌 羅文裕「客家製譟」遇新歡？

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】