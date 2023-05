Tyson Yoshi女友超火辣比堅尼曬完美蜜桃臀　網民激讚：世一

歌手程浚彥(Tyson Yoshi)與女友Christy相戀多年,一直都十分恩愛,即使Tyson在圈中發展愈來愈好,人氣愈來愈勁,他對Christy的愛始終如一。去年曾有網民攻擊Christy樣貌醜,身為男友的Tyson Yoshi即挺身護花,二人間中亦會在社交平台公開放閃曬恩愛,羨煞旁人。Christy能令男友對她死心塌地自是有她的過人之處,天賦的好身材也是她的優點之一。

Tyson Yoshi胸肌「走佬」? (ig@c.705)

Christy毫不吝嗇她的天賦本錢,不時以性感形象示人,IG上有不少福利圖。昨日Christy就分享了多張她與好友到泰國曼谷旅行期間影的比堅尼水着靚相,寫道:「I like BKK better when the sun’s out ( 當太陽出來的時候我更喜歡曼谷)」大騷完美身材。當中除了有她與閨密的正面浸浴照,還有她個人側面以及背面的照片。相中Christy擺出超誘人甫士,盡展她的最強body,她的蜜桃臀更成為了焦點。網民紛紛留言激讚:「Hot & sexy」、「Pat pat好靚呀,女仔見到都心心眼😍❤️❤️」、「🍑🍑🍑操到好fit」、「世一」、「想咬一啖」。

Christy身材好好。 (ig@c.705)

點擊睇Christy這輯性感美照: