浪姐4｜排名疑造馬　網民一人一票投美依禮芽向「內定劇本」說不

【乘風破浪4／浪姐4／乘風2023】從2020年開始，每年夏天看《浪姐》已經成了內地觀眾的習慣。今年也不例外，《浪姐4》，也就是《乘風2023》如約而至。看熟齡姐姐如何翻紅，已經成了觀眾對這一綜藝的期待。



從前期選角上，可以看出這一季《浪姐》的多重野心。瞿穎、孫悅的資歷和氣場可以走寧靜、那英走過的「大姐大」人設，台灣歌手Ella陳嘉樺、徐懷鈺可以複製王心淩的「回憶殺」路線，而以演戲為主的賈靜雯、蔡少芬、秋瓷炫觀眾緣非常好，張嘉倪和吳倩則是離婚搞事業的大女主形象，非常符合「浪姐」主題……但開播後，輿論走向似乎超出了節目組的預設。

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一來，《浪姐》第一次見識了來自二次元的神秘力量，美依禮芽人氣斷層第一，吸粉無數；二來，本應作為「情懷殺」牌的徐懷鈺，因演出敷衍，頻上熱搜。兩個極端，激起了不同的浪花。《浪姐》的爆點「劇本」變了。

如果說第一季的劇本是看「30+姐姐卷出風格、卷出水準」，第二季是看「大姐大的風采」，第三季是甜妹王心淩的回憶殺主場，那麼這一季的觀眾「很叛逆」，偏要和節目組的劇本對著幹，扶自己想扶的人。

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美依禮芽的人氣斷層第一，便是觀眾叛逆的產物。

美依禮芽初舞臺演繹的是中日版的〈極樂淨土〉，這首歌是二次元er（二次元愛好者）的接頭暗號，B站的「鎮站之寶」。她一上臺，蘿莉的臉搭配御姊的嗓，再加上絕佳的造型和舞蹈，宛如大佬進入新手村，爆發力和表現力驚豔了所有人。

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而她私下的性格表現則顛覆了人們對宅舞女神內向社恐的刻板印象，元氣認真又熱情，堪稱《浪姐》有史以來的最強甜妹，讓螢幕內外的人紛紛淪陷。

儘管如此，美依禮芽初舞臺依然沒有進入前五名。隨後第一期公演，她和龔琳娜組團「琳芽之旅」演唱了視聽盛宴般的〈花海〉，漫天花瓣雨落下，中國文化和日式物哀美學水乳交融，卻沒登上第一寶座，而是排在了〈吻別〉後邊。每個姐姐背後都站著認同她的群體。

美依禮芽的背後，是二次元們。他們對「陸娛」和「資本」的不滿由來已久。他們給美依禮芽激情投票，是對她唱跳業務水準的肯定，也是對《浪姐》節目組「排名不公」的抗議和宣洩。

徐懷鈺的背後，同樣站著她的受眾：對「人到中年充滿無力感」無比代入的人們，對節目組設計不滿的人們，也有見證了她失控的人生後不離不棄的粉絲。

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一開始，人們以為徐懷鈺是第二個「王心淩」，畢竟她是千禧年大紅的歌手，有〈我是女生〉、〈踏浪〉等經典歌曲，還演過《天地傳說之魚美人》，只要她想情懷殺一波，觀眾可以心甘情願被拿捏。

但她一上來就開始擺爛，初舞臺全程站定唱〈紛飛〉，眼神渙散；公演〈路燈下的小姑娘〉，動作跟不上。在她眼裡，《浪姐》似乎和商演區別不大，她對翻紅也沒太多興趣，沒有向其他姐姐一樣賣力演出和營業，迎合市場最需要的「甜度」和「辣度」，而是總哭喪著臉，一副沒幹勁、不自信的樣子。

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一開始，網友還在diss徐懷鈺演出敷衍、破罐破摔，影響了團隊的成績，也怒其不爭「這麼好的翻紅機會沒有把握住」。但漸漸地，人們開始同情、代入負能量滿滿的徐懷鈺了，「不想苛求一個無力的中年人」、「也不是都得走大女主劇本吧」、「太懂徐懷鈺了」……於是，徐懷鈺被人氣被投到了第二名，僅次於美依禮芽。

誰能想到，排在最強甜妹後邊的，是一個擺爛的姐姐呢？這是《浪姐》四季以來，最有趣和意外的走向。

至於美依禮芽是否會拿冠軍、徐懷鈺是否會逆襲，好像都沒那麼重要了。叛逆的觀眾不甘心參與這場既定敘事的建構，他們要用自己的想像和闡釋去拼接新故事，拿回「浪姐」敘事的主導權，才是《浪姐4》的真正看點。

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