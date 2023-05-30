浪姐4｜Ella成功從33位姐姐中突圍　被Selina、Hebe一句話惹哭

【乘風破浪4／浪姐4／乘風2023】Ella陳嘉樺近來參加《乘風2023》（又簡稱《浪姐4》），在節目中表現亮眼，擔任隊長帶領團隊在公演中創佳績，日前她現身馬來西亞出席活動，被問到好姐妹Selina、Hebe有沒有給予支持，她竟然哽咽。



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Ella 28日現身馬來西亞，出席代言品牌的粉絲見面會活動，接受訪問時也談到參加《乘風2023》節目的心情，也自信表示自己應該能夠走到最後的「乘風之夜」，對於Selina、Hebe是否有支持她，Ella感性透露，她們有在群組聊天，兩位姐妹完全相信她，更大讚：「嘉樺你這麼棒，你是我們S.H.E的驕傲。」講到這忍不住哽咽落淚，也很開心自己沒有讓她們失望，並覺得兩位姐妹並不需要教她什麼，只相信與鼓勵她就是最好的支持。

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