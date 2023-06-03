邵氏「娃娃影后」李菁晚年慘況極唏噓 屍體發臭才被揭發孤獨死
撰文：TVBS新聞網
出版：更新：
一代女星李菁曾被譽為「娃娃影后」，1965年藉《魚美人》奪第12屆亞洲影展影后寶座，還曾赴台攝過電影《筧橋英烈傳》，可謂是當時港台兩地最搶手女星之一。不過她晚年爆出賭癮、敗光家產，直到飄屍臭才被人發現孤獨死在家中！
資深傳媒人麥若愚在節目《新聞挖挖哇》分享，李菁當年被「邵氏兄弟」公司力捧，主演的票房屢創新高，收入也非常可觀，還曾為了符合新角色的形象，砸重金買豪宅、5卡鑽戒，而且對工作人員也很大方，自掏腰包請大家吃殺青酒，年紀輕輕就名利雙收。
【圖輯】點圖放大看更多「娃娃影后」李菁生前照👇👇👇
+5
怎料之後卻爆出常出入澳門賭場、沉迷賭博，沒想到晚年無親朋好友陪伴，自己獨居36年，直到屍體飄臭味才被發現孤獨死去，最後葬禮還是由一批邵氏老藝人出錢，就這樣幫李菁辦一辦，現場很是悽涼，令人不勝唏噓。
【同場加映】回顧去年23位離開我們的演藝圈人物 曾江、倪匡最轟動一時（點圖放大瀏覽👇👇👇）
+51
邵氏小生宗華夢中離世 享年79歲 曾演《獨臂刀王》《楊貴妃》等電視廣播未炒完 英皇文化產業曾飆近兩倍 邵氏兄弟回落三成73歲邵氏女星曬陳年合照「集合14位港台巨星」張國榮劉德華罕同框靠精打細算創「邵氏」王國 六叔六嬸得力幫手：生意要控制成本林青霞曾與張艾嘉互換角色 1977年《紅樓夢》賈寶玉為何由她演？冀政府補助 建電影融資平台 邵氏基金會主席：香港製作人唔輸蝕
延伸閱讀：
【本文獲「TVBS」授權轉載。】