邵氏「娃娃影后」李菁晚年慘況極唏噓　屍體發臭才被揭發孤獨死

一代女星李菁曾被譽為「娃娃影后」，1965年藉《魚美人》奪第12屆亞洲影展影后寶座，還曾赴台攝過電影《筧橋英烈傳》，可謂是當時港台兩地最搶手女星之一。不過她晚年爆出賭癮、敗光家產，直到飄屍臭才被人發現孤獨死在家中！



資深傳媒人麥若愚在節目《新聞挖挖哇》分享，李菁當年被「邵氏兄弟」公司力捧，主演的票房屢創新高，收入也非常可觀，還曾為了符合新角色的形象，砸重金買豪宅、5卡鑽戒，而且對工作人員也很大方，自掏腰包請大家吃殺青酒，年紀輕輕就名利雙收。

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怎料之後卻爆出常出入澳門賭場、沉迷賭博，沒想到晚年無親朋好友陪伴，自己獨居36年，直到屍體飄臭味才被發現孤獨死去，最後葬禮還是由一批邵氏老藝人出錢，就這樣幫李菁辦一辦，現場很是悽涼，令人不勝唏噓。

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