Telly Awards｜香港01揚威國際　電訊詐騙營人口販賣調查奪銀獎

表揚優秀電視及影片製作的國際獎項Telly Awards，美國當地時間周二（23日）公布2023年度獲獎名單，《香港01》憑《電訊詐騙營人口販賣調查：來自緬甸柬埔寨的呼救》奪得網上新聞系列銀獎。



Telly Awards成立於1979年，旨在表揚優秀的電視、廣告、新聞及紀錄片等影片製作，全球各地的新聞機構、電視台、影視製作公司均會參賽。今年為第44屆，收到逾13,000份作品參賽。今年主題是「打破沉寂」（Break through the static），獎項執行董事Sabrina Dridje表示，「本季的作品水平真正體現了突破和脫穎而出的主題，我們的行業正在前所未有地嘗試新技術，創作真正引人入勝的故事，以引起對世界上一些最迫切問題的關注。」

《香港01》在「網上系列新聞」類別，奪得一項銀獎，是《香港01》成立以來，連續七年獲得Telly Awards這個國際獎項。同一類別的獲獎機構，包括卡塔爾半島電視台、路透社、美國公共廣播公司等。

「網上系列新聞」銀獎

SILVER WINNER: Video Journalism Series - Online



電訊詐騙營人口販賣調查：來自緬甸柬埔寨的呼救 主腦涉香港公司

HK01 Fraud Factories Human Trafficking Investigation

記者：勞顯亮、呂穎姍、藺思含、李穎霖、梁祖饒

剪接：李振邦、袁柏謙、蕭堃桁 攝影：楊凱力

2022年多名香港、台灣、中國內地、馬來西亞等地華人，遭人口販賣到緬甸、柬埔寨，被非法禁錮及被迫從事電訊詐騙，他們失去人身自由，被虐待和毒打。《香港01》的調查報道，率先揭發多名港人在緬甸遭禁錮，又訪問生還者、救人義工，揭發中國政府和港府無力救人，更令港府成立跨部門專責小組，放鬆入境防疫限制，令受害者能盡快返港。

除了揭發人口販賣的黑幕，《香港01》的系列報道，更調查發現其中一名主腦在香港的生意足跡，並深入分析整個電訊詐騙的產業鏈，以及為何柬埔寨、緬甸等國，會成為詐騙園區的大本營，為何華人成為被販賣和禁錮的目標。

其中多個影片調查報道，配以中英文字幕，除了在香港引起很大迴響，更令內地、台灣、馬來西亞和海外華人關注和警惕求職騙局、電訊詐騙，避免讀者墮入人口販賣的圈套。