Telly Awards｜香港01揚威國際　電訊詐騙營人口販賣調查奪銀獎

撰文：冼博勵
出版：更新：

表揚優秀電視及影片製作的國際獎項Telly Awards，美國當地時間周二（23日）公布2023年度獲獎名單，《香港01》憑《電訊詐騙營人口販賣調查：來自緬甸柬埔寨的呼救》奪得網上新聞系列銀獎。

Telly Awards成立於1979年，旨在表揚優秀的電視、廣告、新聞及紀錄片等影片製作，全球各地的新聞機構、電視台、影視製作公司均會參賽。今年為第44屆，收到逾13,000份作品參賽。今年主題是「打破沉寂」（Break through the static），獎項執行董事Sabrina Dridje表示，「本季的作品水平真正體現了突破和脫穎而出的主題，我們的行業正在前所未有地嘗試新技術，創作真正引人入勝的故事，以引起對世界上一些最迫切問題的關注。」

《香港01》在「網上系列新聞」類別，奪得一項銀獎，是《香港01》成立以來，連續七年獲得Telly Awards這個國際獎項。同一類別的獲獎機構，包括卡塔爾半島電視台、路透社、美國公共廣播公司等。

「網上系列新聞」銀獎
SILVER WINNER: Video Journalism Series - Online

電訊詐騙營人口販賣調查：來自緬甸柬埔寨的呼救　主腦涉香港公司

HK01 Fraud Factories Human Trafficking Investigation

記者：勞顯亮、呂穎姍、藺思含、李穎霖、梁祖饒

剪接：李振邦、袁柏謙、蕭堃桁　攝影：楊凱力

2022年多名香港、台灣、中國內地、馬來西亞等地華人，遭人口販賣到緬甸、柬埔寨，被非法禁錮及被迫從事電訊詐騙，他們失去人身自由，被虐待和毒打。《香港01》的調查報道，率先揭發多名港人在緬甸遭禁錮，又訪問生還者、救人義工，揭發中國政府和港府無力救人，更令港府成立跨部門專責小組，放鬆入境防疫限制，令受害者能盡快返港。

除了揭發人口販賣的黑幕，《香港01》的系列報道，更調查發現其中一名主腦在香港的生意足跡，並深入分析整個電訊詐騙的產業鏈，以及為何柬埔寨、緬甸等國，會成為詐騙園區的大本營，為何華人成為被販賣和禁錮的目標。

其中多個影片調查報道，配以中英文字幕，除了在香港引起很大迴響，更令內地、台灣、馬來西亞和海外華人關注和警惕求職騙局、電訊詐騙，避免讀者墮入人口販賣的圈套。

詐騙營調查｜三港人被轉賣緬甸曝光　目睹開槍　中國使館認難營救詐騙營調查｜柬埔寨緬甸生還香港人　親述人口販賣跳車逃命經歷詐騙營調查｜01專訪柬埔寨救人義工　經歷被賣、追殺、嫁禍、逃亡
《香港01》曾訪問從柬埔寨逃生回港都E先生（化名）。（余俊亮攝）
SOPA新聞獎｜香港01三項入圍　詐騙營人口販賣系列晉調查報道三甲Telly Awards｜調查教育局煞停特殊學校擴建　香港01奪銅獎Telly Awards香港01贏兩獎　揭特殊學校宿舍「無聲吶喊」黑幕奪金Telly Awards香港01奪四獎：港深邊境、612衝突、毒騾、懲教造假香港01揚威國際　樓奴、輟學兒童、越境捕魚等奪Telly Awards四獎《香港01》揚威國際　影圈#MeToo調查報道奪Telly Awards銀獎香港01《電子垃圾湧港：毒廢料走私三部曲》奪Telly Awards大銀獎
香港01獲新聞獎
電信詐騙
人口販賣
柬埔寨詐騙