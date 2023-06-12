曾患膀胱癌遭摘除下體！62歲孫德榮連仆兩次發高燒 入院病況曝光
撰文：TVBS新聞網
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創辦台灣喬傑立娛樂、一手捧紅5566、183club和七朵花等團體的62歲演藝圈「王牌經紀人」孫德榮，過去曾罹患膀胱癌，最終摘除下體做人工膀胱保命。然而上月底他在家連續跌倒2次，這驚天一摔竟導致小便排不出發燒感染進醫院，身體現況曝光。
孫德榮2013年罹患膀胱癌，歷經2次大手術和連續3個月化療仍抗癌失敗，最終只能摘除下體，他曾透露手術後8分之1的膀胱發黑，再晚3個月就末期，後來他才下定決心用50厘米的大腸做人工膀胱，但後遺症就是得定期排尿。
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上月24日凌晨，孫德榮在家跌倒2次，第一次左邊肋骨撞到椅子，讓他完全爬不起來，後來才會再跌一次摔到臀部脊椎。後來他因為有4小時沒辦法小便，再次前往台灣榮總住院。孫德榮說自己的人工膀胱存量只有200 c.c.，因為這次摔倒肋骨受傷全身無法使力，一動就疼痛難耐，導致他無法用腹壓小便，就醫後只能先插尿袋。
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所幸經休養後，孫德榮身體逐漸恢復，他昨（11）日發文透露已恢復達7成左右，現在自己可以起身，只是蹲下還有點困難，而且也無法提重物，走路比較慢也還無法跑步，並透露左肋骨疼痛度6，食慾已恢復，要關心他的粉絲放心。
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