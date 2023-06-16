廣末涼子偷情日記「寫得太好」無數網民被感動竟倒戈撐出軌：真愛

【廣末涼子出軌】日劇女神廣末涼子承認外遇已婚名廚鳥羽周作，這段時間寫下的「偷情交換日記」也被週刊爆出，在書信中和小王深情互訴愛意，震驚各界。台灣前主播蕭彤雯14日也PO文分享書信部分段落，感慨廣末涼子42歲仍充滿少女情懷，但看到部分網友因為內容感人就予以支持，還是令她忍不住打臉！



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廣末涼子被曝光的偷情交換日記中，有一段向鳥羽周作告白的文字：「我真的希望能一直在你身邊，24小時都想抱著你，即使無法實現這一點，我還是默默地感受著你。你出現在這個世界，讓我感到真實的活著，就像磁鐵的針一樣，心向著你指向同一個方向。」此外，她也向對方透露婚姻無奈，「我感到孤獨和沮喪，但是因為你，我有了不放棄愛的覺悟。」

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蕭彤雯節取部分片段PO上網，感慨分享：「廣末涼子的偷情日記真的是少女情懷啊……生了三個孩子、還沒被生活磨到忘了戀愛是怎麼回事，這也是不容易……果然是女神……」她解釋，平時看到新聞裡的偷情簡訊，不論是男方還是女方寫的，往往都是不堪入目的鹹濕內容，確實很少看到像廣末涼子一樣的文青風書信。

不過，蕭彤雯強調外遇100%就是不對，看到很多人被廣末涼子的書信打動，忍不住大嘆：「從大家的反應裡再次證明『作文很重要』。這樣的訊息來往內容就會讓大家認為是真愛，只是相遇在不對的時間。」但她隨後就犀利指出：「說真的，我認為哪有什麼相遇太晚？這種人就是永遠都會遇到別人，然後覺得前面那個不是對的人。」直率打臉幫忙說話的粉絲。

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】