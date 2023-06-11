舉報上司性騷擾被HR冷處理　還險遭開除　受害者該如何搜證自保？

編者按：近日，有關性騷擾的話題引起了廣泛關注和討論。我們曾在去年發布過一篇職場性騷擾主題的內容，其中有受害者的講述，也有專業律師針對「取證難」這一問題給出的建議。今天，舊稿重發，倘若你不幸遭遇性騷擾，希望能給你一點打破沉默的底氣和勇氣。當然，更希望你永遠用不上。



「一個看起來人模人樣的男同事，突然飄到我身邊說一句，你能給我抱一下嗎？」

「今天穿了很漂亮的裙子去上班，一個男同事發微信過來說，你的腰好細啊。」

在豆瓣「你所經歷過的性騷擾」話題下，許多女性分享了自己經歷。其中，職場性騷擾尤為常見。這種行為往往會以上下級的「關心」、「關照」為幌子，「不小心」和「不經意」為偽裝，又或是以「開玩笑」為藉口，當下不易察覺，很多受害者會陷入困惑，甚至是後知後覺。

明確遭受了職場性騷擾，說出來也不是一件易事。作為職場女性，迫於權力等級關係，或出於害怕反遭報復、丟掉工作等考慮，很多時候，她們會成為沉默的大多數。即便敢於打破沉默，企業內部的冷處理以及取證難等，也都是不易克服的難題。儘管如此，還是越來越多人，決定勇敢地站出來。

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01 被領導性騷擾 我還懷疑自己太敏感

在沒有發生那件事前，林曉莉覺得能遇到這樣的領導很幸運。去年，她在平台上向一家電商公司投了簡歷，很快對方就回復了消息，加了微信聊了幾句就被錄取了。當時對方很上心，「要不要幫你來找房子，人生地不熟的。」

後來正式進入公司，因為回家的通勤路線有所重疊，這位領導經常會下班叫她一起回家，「當時覺得這個領導很熱心腸，很好相處的樣子。」在長達20分鐘的通勤時間裏，這位37歲的中年男性開始源源不斷向林曉莉訴苦水——自己跟老婆感情不好，每天一睜眼就是房貸，壓力太大掉頭髮………

抱着之前的濾鏡，林曉莉聽完之後生出一股同情之心，「男人掙錢養家也不容易。」這種沒有防備的聊天，逐漸從地鐵轉到手機。下班的私人時間，這位領導開始更大範圍的轟炸，時常發來一長段的文字，依舊是漫無目的地吐槽，這讓林曉莉感到難做，「他是我的直屬領導，感覺不回覆是不是不太禮貌。」作為剛入職的新人，她也擔心，如果沒跟領導搞好關係，會不會過不了試用期？

但現在回想起來，林曉莉發現自己是在無形的權利等級壓力下，無意識地一步步後撤底線，讓這位男性越來越放肆。令人冒犯的話語開始了。又是一次回家的路上，她隨口說到因為距離的問題，可能要搬家，對方直接來了一句，「要不要你租個大點的，我跟你過去一起住？」「完全被嚇到了」，這是林曉莉聽到這句話的感受。但下一秒，她又開始持着懷疑的態度，「可能他只是開玩笑吧？」

那是一種反覆糾結的狀態，覺得對方的人設在「將要崩塌而未崩塌的邊緣」，「平時待你不錯的領導，為什麼會說這種話，還是說自己太敏感了？」這件事發生後的兩三天，在一次午餐後，快到公司門口時，林曉莉覺得自己的屁股被拍了一下，「我下意識地以為人太多了，結果一轉頭，只有我領導一個人在後頭。」在那一刻，她意識到，自己被性騷擾了，「非常噁心，想到每天還要見他，就噁心得想吐。」

後來，林曉莉發現，這位上級對很多女同事都實施了言語和行為上的冒犯——聊項目時，把一隻手搭在了同事的肩膀上；聖誕節大家互相寫賀卡，他寫了一句，「你的身影總是讓我忍不住想象」………「看上去跟個老實人一樣，結果猥瑣得要死」，林曉莉說。

林曉莉與同事的聊天截圖

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02 揭露上級性騷擾後 我被PUA，還險遭辭退

在陳欣看來，比遭受到性騷擾更可怕的是，周遭對此一片默然。幾年前，她入職了深圳的一家國企，一次，直屬上司把她叫到了辦公室，說要聊工作，兩人坐在沙發上，突然領導摸了一下她的臉。當下，陳欣馬上站起來，很嚴肅地說，「不好意思，這樣的行為越界了，對我造成了侵犯。」她記得，領導擺出的是一副無所謂的態度，「摸一摸怎麼了，多大點事。」

「多大點事」，這句話讓陳欣氣憤得睡不着。她把經歷告訴了同事，大家都是一副不可置信的表情，「不會吧，李哥絕對是好男人，他可能不小心的，你想太多了。」在同事眼裏，這位領導是一副顧家的好男人形象，每個周年紀念日準時為妻子送上禮物。陳欣原本以為，女同事會和她更有共情，但大家態度似乎都是一致的冷漠，「給我的感覺，依然還是：多大點事？」

幾個月後，陳欣一個人在辦公室加班，遠遠聽到腳步聲，抬頭一看是那個領導，她馬上警覺起來，把椅子挪到了邊上。領導一臉笑意，「小陳，還在加班啊，項目的進度怎麼樣了？」說完直徑走到工位，順勢捏了捏她的肩。陳欣跟HR彙報了這件事，也找到了當時的錄像，當時HR給出的回覆是，「領導只是想慰問一下你辛苦工作吧，沒有其他的用意。」除了冷漠，在多次明確拒絕這樣的行為後，惡意也向她襲來。

一次，她提交了項目規劃書，基本上就是走個流程，但領導反覆讓她改了十多次，都是很微不足道的細節，甚至開始了PUA，「屁事都做不好，你怎麼進的公司？」或者又是在會議上，當面點名批評她，儘管她沒犯錯。後來她聽同事說，領導甚至想讓HR辭退她，「理由是不服從領導分配的內容。」

李斯在2017年成立了074Hotline，為職場女性提供法律支持和建議。在她接觸到職場性騷擾的案件裏，企業對於性騷擾大部分都是冷處理，害怕影響企業形象。她接觸過一些案件，HR為了維護公司形象，會用一些理由辭退員工，「會把你視為不穩定的因素，從系統裏驅逐出去。」

在《女職工勞動保護特別規定》中已經明確，在勞動場所，用人單位應當預防和制止對女職工的性騷擾，但真正踐行的企業依然是少數。就算採取了行動，用人單位具體要承擔什麼樣的責任，如果用人單位不採取積極預防的措施，要如何懲罰？這些都沒有明確的規定。「所以企業內部渠道受阻時，女性都是特別挫敗的。」李斯補充道。作為律師，韓冬雪接手過的性騷擾案件裏，大多都是男上司對女下屬的侵犯，這也說明，當男性主導的職場權力不受制約時，女性的聲音很難被聽到。

周敏在被性騷擾後，發了一封郵件向總公司舉報，希望他們能處理，結果最後得知，這份郵件轉發到騷擾她的領導，讓他跟進後續事宜。「簡直太荒謬了。」周敏說。有段時間，周敏甚至陷入了對自我的譴責，「是不是我哪個行為太輕浮了，還是說我穿着有問題？」後來她醒悟過來，我是受害者，為什麼要去從自己身上找原因？

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03 決定了 下次要勇敢站出來

迫於權力等級的壓力，職場女性遭受到性騷擾後往往選擇隱忍或沉默。當然，也有女性訴諸法律途徑。但在韓冬雪律師接手的性騷擾案件裏，難就難在取證。想要證明對方對自己有不當行為，錄像和文字是最直接的證據，而對於前者，很多時候發生在隱蔽空間，沒有攝像頭，無法記錄。平時那些涉及性的「黃色笑話」，事實上也構成性騷擾，但是必須有錄音證據，「但這種言語具有突發性和臨時性，也很難取證。」

而那些很多女性主觀感受上被冒犯的言語，放在某個語境中可能被合理化。「比如說 你今天穿了一條裙子，有個同事看到了，發微信說，你的腿好白好直啊，對於很多女性來說，會覺得非常不舒服，但在法庭上，對方可以說這僅僅是一種讚美，法官由此很難認定。」就算在證據確鑿的情況下，女性依舊會面臨「反咬一口」的情況。

2021年，韓冬雪接到了一個職場性騷擾的案件。這位女性是一位單身媽媽。一天，晚上10點多，她接到直屬上司的電話，說他和客戶在一起吃飯，讓她過來，反覆強調好幾個同事都在，這位女性猶豫了一下，還是去了。來到餐廳後，才發現只有領導一個人，已經喝醉，「她就上前去看一下情況，結果這個男的就開始摟摟抱抱，要把她弄到車上去，然後她掙脱開之後一路逃到便利店，躲在那裏不敢出來。」所有的行為都有路邊的監控攝像記錄，在韓冬雪看來，基本可以勝訴拿到賠償的。

只是沒想到在上庭那天，對方出示了一張照片，照片中躲在便利店的女性，嘴角稍微上揚了一下，肢體是比較輕鬆的狀態，「如果是性騷擾，怎麼會有笑容？」而這位領導也趁機反擊，「她之前一直跟我說自己離婚了，是單親媽媽，生活壓力很大，我以為我們有發展為男女朋友的可能，否則我約她出來，為什麼她不拒絕」。

事後就那張照片，韓冬雪問過當事人，對方也非常忙迷惑，完全沒有印象自己有這樣的行為，「有時候相機捕捉就是一瞬間的事，並不能表達當時的心境。」女性想要維護自己的權益，在韓冬雪看來，證據的保存一定是最重要的，如果有了初始的性騷擾行為，只要下次對方再靠近，就打開錄音或相機，隨時記錄。出現曖昧訊息，儘量不要回復，「文字具有模糊性，不同語境代表的意思不同，在法庭上可能會被利用。」

同時也要讓證據素材更豐富些，以免單個語音或者文字證據被對方「惡意曲解」。入職新公司後，林曉莉基本不跟男同事講話，也不加微信，兩個直屬領導，所有事項她只跟女上司彙報。儘管在封閉和同事之間的距離，她依舊有點害怕遇到類似事件，只是這次，她多了一份勇氣，「肯定要站出來發聲，劃清界限也好，法律途徑也好，不要再畏畏縮縮地躲在角落了。」

本文法律支持由泰和泰（深圳）律師事務所韓冬雪律師提供。除李斯外，文中人物均為化名。為敢於打破沉默的人點贊！

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