狄以達做《造星5》評判　Lokman以前都跟佢搵食網民嘆生不逢時

狄以達近日現身《全民造星5》擔任評判引起網民熱議，有年輕網民更驚訝表示：「乜佢唔係做J2《安樂蝸》㗎咩？」甚至認為他冇資格做評判。但其實狄以達11歲就開始跳舞，計計埋埋跳了20幾年，現時不止擁有5間跳舞學校，就連MIRROR隊長楊樂文（Lokman）以前都跟他搵食！



34歲的狄以達11歲開始跳Break Dance，多次參加大大小小的比賽，其中一次被陳百祥賞識而成為Snazz旗下藝人，08年正式出道，憑精湛舞藝成為跳唱歌手，推出《Just Go》，同年新人還有單飛的「的士陳」陳偉霆，兩位都是當其時新生代的跳唱歌手，常被拿來比較，雖然陳偉霆橫掃新人獎，但不少觀眾認為狄以達舞藝比對方好得多。

狄以達最近亮相ViuTV，擔任《全民造星V》30強評判引起熱議。

有網民問狄以達仲有冇做《安樂蝸》，其實節目去年年初已經曲終人散，前後做了11年！（電視截圖）

狄以達熱愛跳舞，自爆曾因做高難度動作時頸落地、撞親腦部神經，即時昏迷送院，甦醒後睇嘢更一度有殘影，但他始終從未放棄跳舞。不但在入行後不久就宣布要搞「狄易達軍團」，即舞蹈訓練計劃，組織及培養一班志同道合的舞蹈愛好者，更開設自己跳舞學校Dance Kingdom。

狄以達是跳舞學校校長，現時有5間分校，主要教小朋友跳舞。

Dance Kingdom現時在全港有5間分校，歷年來他的軍團有不少名人，最威水的當然是MIRROR隊長Lokman。Lokman以前就在狄以達的舞蹈學校教Locking，跟住他一齊做舞台劇，更經常擔任狄以達的伴舞，又在其MV亮相等等。想當年Lokman參加《全民造星》，設計表演時都有問狄以達意見，狄易達受訪時更曾講過，若非當時與無綫有合約，甚至會幫Lokman手上台伴舞！所以，找狄以達做《造星5》評判，絕對不值得出奇。

狄以達以前出歌或出活動，經常搵Lokman（右一）伴舞，而Timothy Kong（右二）都參加過《全民造星3》！（《一凍一熱》MV截圖）

儘管他已不再是跳唱歌手，但前年參加無綫《盛舞者》節目時，狄以達就加入了自己的故事，邊喊邊話自己曾多次被批評「跳舞唔係咁跳」、年少時一直希望靠堅持去改變整個氣氛等等，更把自己收埋多年的舞台主題曲面世，講到聲淚俱下，睇得出真係好愛跳舞！

狄以達之前上無綫節目《盛舞者》講起自己與跳舞的故事，遭潑冷水的經歷等，講到聲淚俱下。

兩年前，網民更曾開Post感嘆狄以達生不逢時，近幾年MIRROR等跳舞組合爆紅，網民覺得狄以達的舞技一定不會比他們差，若他出道在這個年代，或參加《全民造星》，可能比當年更紅！