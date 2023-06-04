全民造星5｜Jake Wong唔覺被花姐問床事係性騷擾　列3點反駁網民

花姐（黃慧君）雖然已不再擔任ViuTV選秀節目《全民造星5》監製，但仍不時亮相節目中，其中一集他首輪面試57號參賽者Jake Wong（黃汛一）時，問對方與女朋友認識幾耐後上床，網民批評花姐問題太私人及涉嫌性騷擾，而Jake Wong本人則在社交平台列出3點為花姐平反，強調不感到被冒犯，表示：「冇性暗示嘅意味。」



《全民造星5》中，已退任監製的花姐仍然經常在節目中曝光，負責面試及點評參賽者表現，這亦是節目一大睇頭之一！不過日前播出的其中一集，花姐就因問57號參加者Jake Wong感情和私生活問題，被網民批評性騷擾。花姐問他：「而家有冇拍拖？」「最多試過一腳踏幾船？」「而家嗰個拍咗幾耐？」「識咗幾耐就上床？」當Jake Wong聽到這條問題相當錯愕，尷尬說：「答唔答得㗎呢啲？」花姐話答得，因此Jake Wong就回答了問題，不過節目組為保護私隱，有將他的答案消音，但旁白君都表示問題好赤裸！

花姐面試參賽者時，問Jake Wong同女友拍拖幾耐就上床。（電視截圖）

花姐待Jake Wong離場後，向其他工作人員解釋自己只是想了解參賽者背景，想知Jake Wong是否玩世不恭、私生活混亂的人，但網民就批評花姐言論有性騷擾之嫌，留言：「如果呢單嘢男女調轉，問嗰個已經社會性死亡咗。」甚至叫Jake Wong舉報花姐。Jake Wong在社交平台截圖討論區圖片，為花姐澄清指控。他指自己好少睇討論區，本身亦冇打算回應，但見留言愈來愈過分，不過都有不少理性討論，便決定開聲。

花姐待Jake Wong離場後，有向其他工作人員解釋，自己只是想了解他是否愛玩和私生活混亂。（電視截圖）

Jake Wong指花姐問他的問題，純粹只是一個問題，並不構成性騷擾，他否認自己感到冒犯，「決定佢係咪性騷擾嘅係場合、對象、語氣、神情、背後原因等等影響被問者嘅身分，而當中最重要嘅係，俾人問嗰個有冇感到被騷擾先？冇，咁其實就講完。」

Jake Wong指自己當時確實感到愕然，但不覺得被性騷擾。（電視截圖）

Jake Wong以三點理由解釋自己不感到被性騷擾的原因，他指自己確實感唐突、愕然，但認為花姐絕冇性暗示意味，並說：「1.花姐問完，大家畀完反應其實有解釋原因嘅，係想知我係咪私生活混亂嘅人。咁其實佢咁講完我都知道係完全冇性暗示嘅意味，所以我係覺得odd，但係唔覺得harassed。」

Jake Wong接著指，花姐向來是嚴母角色，因此他完全不覺得問這個問題有壞的意圖，並表示：「當時嘅場合係拍攝中， N咁多個人喺度，其實佢一問我就知道呢個係一個效果位，nothing personal. 反而如果佢私下問我，我會有少少顧慮😂」他最後感謝大家關注，但表示不需要大家代他感到被冒犯。

Jake Wong列出幾點為花姐平反，並感謝網民關注。（Instagram：jake.wong.1238）

Jake Wong表演自創曲目《詭秘事物管理員》，獲得一盞藍燈，最終復活成功進入60強。（電視截圖）

ViuTV如此形容Jake Wong。（ViuTV）

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