Angelababy曬腿「腳趾反成焦點」被網民批唔剪腳甲 罕公開求P圖
撰文：聯合新聞網
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Angelababy日前為時尚雜誌拍攝的一組照片，其中一張照片露出雙腳，被網友嫌腳指甲太長，還而她則高EQ回應。
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有些網友看了Angelababy的照片後，注意到她腳指甲太長沒有修剪，忍不住直呼「腳指甲巨長，美女也不行，看得起雞皮疙瘩」、「女明星這麼邋遢」，不過也有些網友認為應該是腳上也做了美甲，粉絲則為偶像抱不平「有毒吧！連人家腳趾甲都關注，是不是太閒了」、「沒事看別人腳趾甲幹什麼，醉了」，而Angelababy之後在微博發文回應：「求求了给我腳趾p个美甲（不要法式美甲）。」
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