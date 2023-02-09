2023年8套懸疑陸劇　Angelababy《漫野尋蹤》撼文淇《仿生人間》

【大陸劇集／內地劇集】小鮮肉即將攻佔懸疑陸劇市場！2023時裝懸疑劇聚集了新生代流量小生，有《漫野尋蹤》的王安宇、《重生之路》的王俊凱、還有宋威龍帶來的《仿生人間》。過去時裝懸疑劇年年出爆款，例如《隱密的角落》、《誰是兇手》、《開端》，今年在鮮肉男主的加持下，時裝懸疑更令人期待了！



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一、《平原上的摩西》

頻道平台：愛奇藝（2023.01.16開播）

主演：董子健、海清



《平原上的摩西》根據雙雪濤同名小說改編，在跨越兩個時代的奔流中，一樁的士謀殺案，打破了小城的平靜。該劇電影版《平原上的火焰》由劉昊然、周冬雨主演，主演陣容強大，卻因為種種因素遲遲未正式上映。雖然觀眾對劇版的關注度比起電影版少了幾分，但也不妨喜歡追劇的小夥伴將這部作品收入口袋清單。該劇已於一月上旬過審，相信定檔日期指日可待。

二、《漫野尋蹤》

頻道平台：愛奇藝

主演：Angelababy、王安宇



網劇《漫野尋蹤》是愛奇藝的迷霧劇場之一，由人氣小生王安宇與自帶流量的Angelababy主演。王安宇在《熾道》中與金晨大談姐弟戀，這次搭檔Angelababy再次上演姐弟戀。該劇故事背景設定於民國時期，氣質典雅的女畫師露娜（Angelababy 飾）遇上帥痞警長阿萊（王安宇 飾），穿梭於民國時代的都會中，一步步解開謎團。在官方最新發出的圖片中，高顏值的兩人一襲復古風造型亮相，讓不少觀眾眼睛為之一亮。

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三、《仿生人間》

頻道平台：愛奇藝

主演：宋威龍、文淇



《仿生人間》故事背景設定於2035年，在懸疑的主調上，更添一絲科幻未來的味道。講述人類與仿生人相戀，進而引發一系列的危機，科技倫理暗藏的玄機即將浮上檯面。文淇過去在《致命願望》中有不錯表現，這次搭檔宋威龍再度挑展科幻懸疑相關主題，讓不少粉絲敲碗期待。

四、《迴響》

頻道平台：愛奇藝

主演：宋佳、王陽



《迴響》改編自作家東西的同名小說，講述的是女刑警冉咚咚在工作、家庭還有病魔的三重壓力下，依舊堅持在崗位上，並靠著自己的能力抽絲剝繭，將犯罪分子繩之以法的故事。該劇由著名導演馮小剛執導，名導加上紮實的演員名單，大部分觀眾對《迴響》還是很期待的。

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五、《消失的十一層》

頻道平台：愛奇藝

主演：潘粵明、陳數



《消失的十一層》集反腐、懸疑、刑偵等多元素於一體。故事講述公安局收到一封秘密舉報信，信中詳細講述一起礦難背後的真相，而公安人員也在指定地點發現了人類的殘骸，公安副局長曲江河，與新來的局長嚴鴿一起找尋真相的過程。該劇充滿神祕感的故事線，加上迷霧劇場品牌口碑的加持，在拍攝期間便引起眾多粉絲的關注。

六、《雙食記》

頻道平台：愛奇藝

主演：佟麗婭、白客、焦俊豔



《雙食記》改編自殳俏同名小說雙食記，故事講述一名腳踏兩條船的男人，正如片名字面上意思，白天吃做高級家政的初戀女友做的飯，晚上吃當外科醫生的妻子做的夜宵。突然有一天，男人發現他的毛髮開始脫落，他懷疑這兩個女人是否要合謀殺死他，接下來等著他的是一系列恐怖事件。電影版《雙食記》於2008年上映，據悉，比起電影版的驚悚，劇版將加大懸疑力度，喜歡懸疑驚悚的朋友們可以先將此劇加入清單了！

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七、《重生之路》

頻道平台：優酷

主演：王俊凱、張譯



《重生之路》是繼《重生》、《重生之門》之後的重生系列第三部作品，預計於2023上檔。延續《重生之門》的主演陣容，由王俊凱、張譯繼續擔綱出演，以刑偵與破案貫穿主線。2022年《重生之門》播出期間話題一波接著一波，《重生之路》情節設計和人物交鋒則再次升級，能否延續重生系列讓我們繼續看下去。

八、《新生》

頻道平台：優酷

主演：井柏然、周依然



情感懸疑劇《新生》已於2022年末開機，有趣的是目前並沒有關於戲劇背景故事說明，連男女主角井柏然與周也在劇中角色也未有相關訊息流出，甚至官方微博也僅釋出了概念海報及井柏然的官宣圖。保密到家的種種行徑該劇更添一層神祕色彩，究竟劇情梗概會是怎麼樣的走向令人期待。

引人入勝的神秘感總是讓懸疑劇成為熱搜話題，帶來了居高不下的討論度。在一眾嚴重爆表小鮮肉加持下，2023時裝懸疑劇強勢來襲，盤點了那麼多部待播清單，大家看好哪一部劇成為下一部爆款懸疑劇呢？

【本文獲「陸劇星球」授權轉載，相關文章：2023年5部爆款古裝懸疑劇!《君子盟》打頭陣、《顯微鏡下的大明》將開播PK收視話題!?】