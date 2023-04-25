Angelababy曬獨家減肥法「非必要不吃」：知道為什麼我這麼瘦了嗎

Angelababy（楊穎）有著纖瘦身材，即使是懷孕生過小孩之後，也一直都保持得相當苗條。不過，她其實為此付出許多努力，曾在節目上透露自己只吃必要的食物，嚴格控制吃進去的東西，讓網友感慨「自控力太強」、「好有毅力」！



Angelababy曾透露，自己以前是怎麼吃都不太會胖的體質，但自從生了小孩之後，體質就像重新設定了一樣，只要一吃就很容易發胖。所以她花費很多努力減肥，除了做跑步、仰臥起坐、平板撐等運動來鍛鍊身材曲線，在飲食方面也嚴格要求自己少吃。

【圖輯】真係好瘦！點圖放大看更多Angelababy（楊穎）靚相👇👇👇

+ 45

Angelababy幾年前上綜藝節目《潮流合夥人》，曾透露自己的飲食準則：「我平時只吃那種好吃到一定要吃的東西，所以知道為什麼我這麼瘦了嗎？一般可吃可不吃的，我都選擇不吃。」意指若非真的很喜歡、很想吃的東西，她就會乾脆捨棄不吃。

【同場加映】Angelababy嘉諾撒聖心商學書院畢業 10位藝人沒高學歷照成材 劉德華為榮譽博士（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 16

雖然是多年前的節目內容，但近日又被網友翻出熱議，許多人感慨「能忍住不吃是有點厲害的」、「自律的人成功是必然」；但也有人提醒，Angelababy是因為有上鏡需求才這麼嚴格，其他人不需要學這種方式減肥，「胖瘦合適、健康就好」、「大家都好好吃飯」。

【同場加映】盤點十位曾被捕捉鼻子透光的男女藝人 楊茜堯被指鼻樑透光？（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 20

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】