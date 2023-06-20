黃子佼遭「光頭」強迫吸毒非空穴來風？原來具俊曄多年來屢傳涉毒

【黃子佼性騷擾】最近，臺灣娛樂圈掀起MeToo事件，男星接連被爆性騷擾，臺灣著名主持人黃子佼也捲入爭議，並於昨日（6月19日）在Facebook發自白影片承認此事，還一次過爆出其他臺灣藝人的黑料，震驚眾人。其中，黃子佼指控大小S曾帶他到韓國，與「光頭」具俊曄在酒店裡強迫他吸毒。



汪小菲的母親張蘭曾在去年11月公開飆罵大小S「天天在吸毒」，但由於沒有拿出任何證據，且大S隨後已發聲明否認吸毒一事，這起風波便告一段落。至於大S現任老公具俊曄，過去也曾多次捲入吸毒爭議。

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一、具俊曄曾三度因涉嫌吸毒被調查

時間推回到2009年，當時韓國娛樂圈多位藝人爆出吸毒事件，因此警方對演藝界進行廣泛的毒品調查，以DJ Koo身份在夜店裡活動的具俊曄也包括在內。由於具俊曄早在2002年、2008年都曾因涉嫌吸毒而接受警方調查，當時有關具俊曄吸毒的傳聞鬧得沸沸揚揚。不過，具俊曄於2009年5月召開記者會，否認吸毒。

二、具俊曄稱因在夜店打碟而遭舉報

綜合韓媒《The JoongAng》、《The Chosun Ilbo》等報導，具俊曄在記者會上表示，自己先後3次接受毒品調查，是因為警方接到虛假舉報，而他也都願意配合調查：「如果是為了證明清白，（調查）數十次，數百次我都可以接受。但是僅僅因為接受了調查，我就一直被誤以為是吸毒者。」具俊曄強調，自己是因為熱愛音樂才到夜店，沒想到卻因為這樣而被誤以為是癮君子，而尿檢結果已證明自己並無吸毒。

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三、具俊曄紅了眼眶力證清白

他也說，每當自己接受毒品調查時，母親都感到十分痛苦，甚至一度暈倒。因此，他決定不再忍受這些謠言：「為了守護家人、我珍愛的人以及我的人權，我主動召開記者會。」 隨後，具俊曄在SBS《深夜的TV演藝》節目中再次強調自己是清白的，期間一度哽咽紅了眼眶。

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大S與具俊曄都曾明確聲明自己不碰毒，而大S早前也曾公開具俊曄的「無犯罪記錄證明」，撇清一切醜聞謠言。如今黃子佼的這番爆料，再讓全網炸開了鍋。對此，大小S方面已發聲明否認有關指控，並提及具俊曄此前在韓國已澄清吸毒傳聞。以下是聲明全文：

大小S聲明全文（截圖）

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