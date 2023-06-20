「會高潮嗎？」小薰遭性騷擾　收情慾短訊被逼看下體：受夠這些人

「#MeToo」風暴席捲台灣演藝圈，眼看許多女網友出面指控藝人許傑輝、宥勝、黃子佼等性騷罪刑，女藝人小薰（黃瀞怡）也勇敢發聲，在社群曬出一名網友狂傳如「爆出來XXX會懷孕阿」、「腋下黑毛很騷」等色情話語，甚至自拍下體給小薰，也讓她直言「我受夠了」。



台灣演藝圈性騷擾案不斷爆出，日前擁有「內衣女神」美譽的周曉涵，也坦承在圈內有過不少遭伸狼爪的經驗，揭露演藝圈內潛規則內幕，許多粉絲也替她打抱不平。如今小薰也跟上風波，揭穿收過無數網友性騷擾的私訊，對話中，可見有名網友頻傳像「爆出來X會懷孕阿」、「把X頭XX口對在XX上面會高潮嗎？」等噁心字語，小薰也透露上次還有露下體的，怒罵這些人到底是多變態，直批「受夠這些人」。

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此外，小薰也心疼經紀人，「我的臉書私訊會有這些莫名其妙的言語，第一時間看到的是經紀人，她真的辛苦了。」對此，經紀人向《EToday星光雲》透露，說也許這些人以為會是小薰看到這些訊息，但事實上看到訊息的都是她，更無奈嘆：「對這種行為，公司不排除提出申訴及相關訴訟。」要這些網友切勿再亂騷擾小薰。

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