黃子佼爆性醜聞毀滅式拖人下水　台知名作家逆風聲援：沒人是聖人

資深主持人黃子佼在捲入性騷擾醜聞後，昨日（19）也透過Facebook發出3段自白式影片坦言過錯，同時也點名多位藝人並拋出毀滅式爆料，隨後傳出自殘送醫的消息，整件事件曝光後，引發社會大眾關注。



對此，台灣作家吳若權也於今日（20）在Facebook寫下長文，除了在文中聲援黃子佼之外，同時也向他表示：「你已主動讓大家看到你的軟弱；接下來，試著為了別人（曾經的受害者、你的家人與女兒）再勇敢一次。」

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作家吳若權於今日（20日）在Facebook寫下長文，儘管他沒在文中指名道姓，但貼文曝光後讓不少人認為，文中的內容就是在向黃子佼溫情喊話。

吳若權透露，過去和黃子佼曾有幾次的工作交會，當時自己可明顯感受到，對方是孤獨無助的，於是自己在試圖了解黃子佼後表示，「毀滅式拖眾人下水，失去理智的行為背後，是內心有多大的恐懼與不安？」、「承認我很爛，但其實你們都好不到哪裡去，是內心有多少的委屈與悔恨？」。

吳若權表示，黃子佼很可能忘了世界上還有愛，也很可能對於被原諒不敢抱以期待，同時也提及，或許那些錯誤都是在他自己感覺童年不被愛的情況所犯下；過去傷害多少人，就有多少懺悔與彌補需要承擔，多少原諒需要去努力懇求，但是日子還是要繼續過。

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吳若權向黃子佼喊話，如今你擁有幸福的家庭與妻女，是不是可以漸漸用付出愛，來填補內心不被愛的空洞，而慢慢生出新的勇氣來。

此外，吳若權認為，沒有人是聖人，但與人相處時，彼此都期待真心以待，不能真心以待的時候，其實都是因為內心的恐懼而建立偽裝的高牆，一心想要掩飾自己的軟弱。

最後，吳若權表示，如今黃子佼已主動讓大家看見自己的軟弱；接下來，他是不是能試著為了別人（曾經的受害者、自己家人與女兒）再勇敢一次。對此，吳若權坦言，認錯、道歉、彌補，真的很不容易，最後也表示，其實黃子佼已經出發。

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