張堅庭狠批老字號明星飯堂質素淪落　梅艷芳甄子丹陳慧琳都幫襯過

張堅庭導演間中都會在社交平台分享食評，而最近就有一間跑馬地老字號名人飯堂令他大失所望，他出Post鬧「倫敦唐人街水準左右」、「員工態度好寸」、「員工找食客出氣」等等，即使幫襯了幾十年也不得不放棄，但事件竟釣出另一位餐廳負責人，叫張堅庭不要恃住自己有名就講出傷人的話，原來他正是早排控告余德丞指他餐廳難食並要求索賠的農場餐廳老闆陳興濤！



張堅庭日前在社交平台出Post鬧爆跑馬地一間開業72年的老字號咖啡室，指它無論食物質素還是員工態度都惡劣。這間店可說是明星飯堂，牆上多塊簽名板寫滿了名人簽名，如：黃霑、陳慧琳、邱淑貞、俞琤、吳君如、甄子丹等等，據張堅庭所講，就連已故天后梅艷芳都曾是座上客，更包場開生日會。

該餐廳是老字號咖啡室，亦有很多名人幫襯，餐廳牆上掛滿多塊簽名板，如這其中幾塊就有邱淑貞、陳慧琳、張栢芝、張達明、傅明憲、張玉珊等等。（網上圖片）

張堅庭說自己幫襯了幾十年，忍口多時但實在不得不出聲，他先就食物點評：「一行五人在祥興點了燥肉煎蛋飯之後，自己也躁了，味道古怪，￼咖喱豬扒的豬扒又實，罷吃燥肉飯，再點五香肉丁公仔麵，也是油水鋪滿溢咁滯，連個菠蘿包都好一般，倫敦唐人街水準左右。」至於員工態度，他指某一兩名員工態度頗差、好寸，並謂：「以為似澳洲牛奶，但人家是性格，但這邊是…」

張堅庭原本是這間餐廳的熟客，但近年質素下滑得令他決定罷吃。（fb@張堅庭頻道）

張堅庭曾透露太太最愛這間餐廳的菠蘿包，所以太太生日時他特地買兩個給她吃，哄她開心。（fb@張堅庭頻道）

他透露自己幫襯了幾十年，尤其當年阿梅（梅艷芳）曾在這裡開小型生日會，自己也常在這裏傾劇本、和街坊行家吹水等，失望的他狠批：「曾經的碟頭飯好有風味，這年竟淪落至此，街坊溫情也缺。有些老人家叫嘢都口窒窒。我覺得老闆負最大責任，對出品完全沒有要求，可能對員工差，員工就在工作時出氣，你搵我出氣，我只好放棄。」

張堅庭撰長文狠批，指無論是燥肉飯、豬扒飯抑或員工態度都差劣，更謂老闆對出品冇要求，員工有如找客人出氣。（fb@張堅庭頻道）

不少人留言附和，而楊天命等人就推介他去其他餐廳，又說澳牛員工態度近年改善很多，不過留言區亦吸引了農場餐廳老闆留言，即是哪位？就是前排因餐廳被余德丞拍片批評是劣食，因而告上法庭向余德丞索賠$1,400蚊被拒的餐廳東主陳興濤，未知他是否對餐室老闆感同身受，留言：「早晨！中國人一句厚道，厚字就是有分寸，古語云：『名與器不可輕假予人』，是因有名有器的人易傷人至深，望所有具影響力的人，放言時能舉輕若重。」

農場餐廳老闆留言給張堅庭，獲親自回覆：「對客人不尊重，也是傷人至深。」（fb@張堅庭頻道）

余德丞曾因指「農場餐廳」是劣食而被老闆陳興濤向法庭索賠，如今陳興濤見張堅庭鬧咖啡室難食，就叫他厚道一些。

事有湊巧，雖然余德丞話農場餐廳難食，但原來他就曾去過張堅庭狠批的老字號餐室食蛋撻，更大讚是港島區最好味的蛋撻！（Youtube截圖）

而曾經創辦「表哥茶餐廳」的張堅庭都則表示自己其實都是忍無可忍才開聲，並回覆：「對客人不尊重，也是傷人至深，我也是開表哥的，難道不知經營難處嗎？」他之後再撰長文說：「我自己也經營餐廳20多年，所以見到一些家庭式作業不善的餐廳，我總是離開前給些意見，語重心長的說生意難做，要多改進，有心的小店都和我成為老朋友……」

張堅庭說自己開餐廳時很享受服務客人，凡事親力親為，就連公司的投訴熱線都由他本人接聽，強調服務態度的重要性，不需要特別好招呼，能讓客人靜靜嘆茶已夠，更說：「我看祥興老闆還是自己捲起衫袖，或者請享受服務的同事一齊奮鬥吧，否則俾人出門之後媽叉又何嘗是樂事呢？祥言少用，萬事不興。」