炎亞綸性侵耀樂一次過觸犯4條法律 律師揭下場：7年以上有期徒刑
炎亞綸昨（20）日遭抖音創作者耀樂爆料交往期間曾偷拍性愛影片、未經同意進行性行為，甚至同時劈腿多人，對此炎亞綸深夜緊急出面道歉，坦承與耀樂確實有段感情，也願意彌補之前的過錯。
不過台灣律師看完炎亞綸聲明後直搖頭，表示對方16歲未成年拍攝性愛影片已經觸法:「不是影片不是你流出的就沒事」。
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耀樂指控炎亞綸罪行，哪些可能已經觸法？
有網友根據耀樂貼文分析炎亞綸可能觸犯哪些法律：
一、「看我還在睡，就不管我的感受，執意進入」
《刑法》第221條：對於男女以強暴、脅迫、恐嚇、催眠術或其他違反其意願之方法而為性交者，處3年以上、10年以下有期徒刑。
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二、「在16歲的時候，期間你有嘗試在性愛時拍攝錄影，這是我當時唯一的底線，我很嚴肅的跟你拒絕，你也跟我打勾勾答應了，...，趁著我不注意，依然拿手機偷拍錄影」
《兒少性剝削防制條例》第36條第3項：以強暴、脅迫、藥劑、詐術、催眠術或其他違反本人意願之方法，使兒童或少年被拍攝、自行拍攝、製造性影像、與性相關而客觀上足以引起性慾或羞恥之圖畫、語音或其他物品者，處7年以上有期徒刑，得併科新台幣500萬元以下罰金。
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三、「我跟你的性愛影片被傳播出去了」
《兒少性剝削防制條例》第38條第1項：散佈、播送、交付、公然陳列或以他法供人觀賞、聽聞兒童或少年之性影像、與性相關而客觀上足以引起性慾或羞恥之圖畫、語音或其他物品者，處1年以上、7年以下有期徒刑，得併科新台幣500萬元以下罰金。
四、「我如果出來選擇爆料的話，你當時要請黑道處理我」
《刑法》第305條：以加害生命、身體、自由、名譽、財產之事恐嚇他人，致生危害於安全者，處2年以下有期徒刑、拘役或9千元（台幣）以下罰金。
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台灣律師針對炎亞綸聲明出面回應！沒有《兒少法》前仍有舊法規定
Facebook Page「巴毛律師混酥團」針對炎亞綸昨日發表聲明表示，耀樂當時16歲屬於未成年，拍攝性愛影片會有《兒少性剝削防制條例》第36條第1項的問題，「拍攝、製造兒童或少年之性影像、與性相關而客觀上足以引起性慾或羞恥之圖畫、語音或其他物品，處1年以上、7年以下有期徒刑，得併科新台幣100萬元以下罰金」，如果炎亞綸真如耀樂所說是偷拍行為，也會違反《兒少性剝削防制條例》第36條第3項規定。
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最後巴毛律師補充，雖然不確定耀樂所指偷拍是什麼時候，但他強調「7年以上有期徒刑你知道是什麼概念嗎...而且這是非告訴乃論欸，炎P你要確定捏」，同時說明舊法也有《兒少性交易防制條例》規定，：
一、拍攝、製造未滿18歲之人為性交或猥褻行為之圖畫、錄影帶、影片、光碟、電子訊號或其他物品者，處6個月以上、5年以下有期徒刑，得併科新台幣50萬元以下罰金。
二、引誘、媒介或以他法，使未滿18歲之人被拍攝、製造性交或猥褻行為之圖畫、錄影帶、影片、光碟、電子訊號或其他物品者，處1年以上、7年以下有期徒刑，得併科新台幣100萬元以下罰金。
三、以強暴、脅迫、藥劑、詐術、催眠術或其他違反本人意願之方法，使未滿18歲之人被拍攝、製造性交或猥褻行為之圖畫、錄影帶、影片、光碟、電子訊號或其他物品者，處5年以上有期徒刑，得併科新台幣300萬元以下罰金。
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【本文由「DailyView網路溫度計」授權轉載。】
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