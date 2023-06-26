炎亞綸曾強吻曾之喬 興奮問「妳要跟我交往嗎」 網民反應兩極
藝人炎亞綸近日被網紅耀樂指控強迫發生關係還拍攝私密影片，引起軒然大波。而近日大陸網友更翻出炎亞綸曾經強吻辰亦儒女友曾之喬的影片，再度掀起熱議。
2016年，炎亞綸與曾之喬出演電視劇《後菜鳥的燦爛時代》，在慶功宴時炎亞綸對曾之喬說：「妳只要喝一口（酒）就好，因為妳是曾之喬」，但他馬上提出條件：「妳要親我一下」，讓曾之喬大喊「條件怎麼會這麼難」。
曾之喬對炎亞綸表示，自己私底下只親男朋友，豈料炎亞綸直接問：「妳要跟我交往嗎？」曾之喬又強調自己現在不是電視劇中的女主角，頗有婉拒之意。結果炎亞綸仍然捧著曾之喬的臉直接強吻，站在曾之喬旁邊的賴琳恩趕緊用手遮住曾之喬的嘴唇，場面相當尷尬。
曾之喬在ig裡分享的生活照：
這段影片被大陸網友翻出來後，再度掀起輿論的撻伐，「炎亞綸那時候明明知道曾之喬是辰亦儒女朋友」、「他不知道朋友妻不可欺嗎」、「他是不是其實想間接吻辰亦儒」不過也有網友為炎亞綸抱屈，「好像兩個大拇指放到女生嘴上了，親的是自己的手吧」、「完整的殺青宴還有後半段，後来她們把炎衣服脫了，摸腹肌…不懂沒看過全部視頻的人，在罵什麼？？？」
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