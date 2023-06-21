炎亞綸硬闖耀樂記招「臉上竟帶妝」專家拆解公關技倆：非真心道歉
【炎亞綸／耀樂】網紅耀樂昨（20）晚發文指控炎亞綸偷拍性愛片，更不顧他感受將影片外流，炎亞綸則是火速發表聲明道歉，但很顯然不被接受，耀樂深夜表示今要召開記者會說明一切，沒想到記者會開始他講不到兩句話，炎亞綸帶著多名工作人員，突然闖進現場，並且90度鞠躬道歉，導致耀樂嚇傻說不出話，場面也陷入混亂，對此台灣資深媒體人黃揚明認為，炎亞綸的舉動並非真心道歉，而是早早準備好的公關操作。
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黃揚明評論，炎亞綸沒有真心反省，否則不會硬闖記者會，而是前往台北地檢署自首，曾犯偷拍兒少性剝削私密影片，並勇敢面對司法審判，但他選擇來給媒體拍照，甚至「帶妝到場」，連讓受害者好好開一場記者會的空間都不給，非常不尊重人，他也感嘆：「不愧是連道歉聲明都有10萬人按讚的高流量明星。」
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而炎亞綸的突然現身，雖然僅短短1分鐘，卻造成極大混亂，更讓原本準備好要講話的耀樂情緒被打斷，直接嚇到發抖，冷靜了約10分鐘，才出來繼續後面的說明。
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