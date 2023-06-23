炎亞綸涉性侵耀樂有跡可尋？舊訪問疑遭鬼鬼吳映潔一句話揭露癖好
網紅「耀樂」在20日深夜發文，公開指控炎亞綸在他16歲時與其發生關係、「被強迫進入」甚至被偷拍了性愛短片，引起各界譁然。新聞曝光後，炎亞綸甚至不顧輿論，公開現身耀樂的記者會向他鞠躬道歉，但耀樂最終並沒有接受他的道歉，而炎亞綸則是一夜之間聲名狼藉，名聲一落千丈，不少代言品牌方更是火速與他切割關係，唯恐他的醜聞讓自己品牌被網友遷怒。
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#鬼綸CP——鬼鬼：曾說過要借炎亞綸的精子生小孩
臺灣藝人鬼鬼是炎亞綸多年好友，相識多年的兩人感情非常要好，鬼鬼甚至曾經公開和炎亞綸一起合拍的「婚紗照」，並且還公開說過要借炎亞綸的精子生小孩，還公開在舞臺上親親，糖分超標累計了不少數量的「鬼綸粉」。炎亞綸醜聞曝光後，至今為止鬼鬼都沒有對外表態，神通廣大的網友卻翻出多年以前，鬼鬼和炎亞綸一起接受訪問的片段，看到鬼鬼的反應後，不少網友都留言表示：「原來鬼鬼什麼都知道！」
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#鬼鬼差點露餡：他喜歡年紀小的
在這檔訪談裡，炎亞綸就表示自己想要接一些關於戀愛的實景節目，聽到這兒的鬼鬼就開始壓抑不值地爆笑「不是...你要啊」、「你怎麼會有這種想法」、「你這種只能錄，不能參加啦」一副有口難言欲言又止的模樣，最後鬼鬼竟然又爆出了一句「而且你要找年紀小的啊。」相信當時鬼鬼的這番話都讓大家看得雲裡霧裡的，但結合如今爆出的新聞，有沒有一種可能是，鬼鬼在已經知道炎亞綸喜歡找年紀小的對象，所以才說：「你要找年紀小的。」比如說當年年僅16歲就和他談戀愛的耀樂。
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如今回看這段訪問，忽然有種感覺，當時鬼鬼不是因為笑點低而憋笑，而是她什麼都知道。但作為炎亞綸多年好友的她，選擇看破不說破。大家當時看得一臉莫名其妙，如今看來原來一切都是有跡可循的！
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炎亞綸性醜聞事件懶人包
最近炎亞綸亦疑捲入這場風波，有一位在抖音的知名網紅耀樂在社交平台寫下長文指控炎亞綸流出二人的性愛短片。香港01為你準備了炎亞綸耀樂性醜聞事件懶人包。
炎亞綸突現身網紅耀樂記者會?網紅耀樂被爆涉桃色交易?
耀樂21日中午12點舉辦記者會，炎亞綸突然現身鞠躬道歉。炎亞綸離場後也痛哭流涕，雙頰滿是淚水，再度崩潰哭喊：「絕對...詳情請看。另外，網紅耀樂被爆疑涉桃色交易，詳情請看。