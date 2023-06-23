炎亞綸涉性侵耀樂有跡可尋？舊訪問疑遭鬼鬼吳映潔一句話揭露癖好

網紅「耀樂」在20日深夜發文，公開指控炎亞綸在他16歲時與其發生關係、「被強迫進入」甚至被偷拍了性愛短片，引起各界譁然。新聞曝光後，炎亞綸甚至不顧輿論，公開現身耀樂的記者會向他鞠躬道歉，但耀樂最終並沒有接受他的道歉，而炎亞綸則是一夜之間聲名狼藉，名聲一落千丈，不少代言品牌方更是火速與他切割關係，唯恐他的醜聞讓自己品牌被網友遷怒。



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#鬼綸CP——鬼鬼：曾說過要借炎亞綸的精子生小孩

臺灣藝人鬼鬼是炎亞綸多年好友，相識多年的兩人感情非常要好，鬼鬼甚至曾經公開和炎亞綸一起合拍的「婚紗照」，並且還公開說過要借炎亞綸的精子生小孩，還公開在舞臺上親親，糖分超標累計了不少數量的「鬼綸粉」。炎亞綸醜聞曝光後，至今為止鬼鬼都沒有對外表態，神通廣大的網友卻翻出多年以前，鬼鬼和炎亞綸一起接受訪問的片段，看到鬼鬼的反應後，不少網友都留言表示：「原來鬼鬼什麼都知道！」

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#鬼鬼差點露餡：他喜歡年紀小的

在這檔訪談裡，炎亞綸就表示自己想要接一些關於戀愛的實景節目，聽到這兒的鬼鬼就開始壓抑不值地爆笑「不是...你要啊」、「你怎麼會有這種想法」、「你這種只能錄，不能參加啦」一副有口難言欲言又止的模樣，最後鬼鬼竟然又爆出了一句「而且你要找年紀小的啊。」相信當時鬼鬼的這番話都讓大家看得雲裡霧裡的，但結合如今爆出的新聞，有沒有一種可能是，鬼鬼在已經知道炎亞綸喜歡找年紀小的對象，所以才說：「你要找年紀小的。」比如說當年年僅16歲就和他談戀愛的耀樂。

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如今回看這段訪問，忽然有種感覺，當時鬼鬼不是因為笑點低而憋笑，而是她什麼都知道。但作為炎亞綸多年好友的她，選擇看破不說破。大家當時看得一臉莫名其妙，如今看來原來一切都是有跡可循的！

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