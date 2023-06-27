炎亞綸案7大疑點　耀樂被性侵卻不反面「涉嫌賣身」黑歷史被起底

【炎亞綸性侵案】抖音網紅「耀樂」控訴台灣藝人炎亞綸疑似外流私密片等等，檢方最快這禮拜會約談炎亞綸到案說明。不過最近網路上也接連流出耀樂過去的黑歷史，指控耀樂曾經詐騙、桃色交易，一共7大疑點，質疑耀樂動機不單純。



街頭大跳手勢舞，抖音男神耀樂指控16歲遭炎亞綸偷拍不雅影片，掀起熱議，而耀樂隨後被大批網友起底黑歷史。有耀樂高中同學爆料，對方在校常拿跟炎亞綸交往的事炫耀，且是不常來學校才會被退學。

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耀樂也被控，先前就拿私密影片當作抵押，向別人借錢，因此影片可能並非是炎亞綸流出，還有對話流出，耀樂收了代言費後失蹤，還涉嫌網路交友詐財、桃色交易等。

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炎亞綸就在道歉聲明中提到，兩人一直都有聯繫，從社群可見，4月還幫忙宣傳耀樂畢業公演購票消息，2個月前還有互動，有周刊報導，耀樂媽媽在端午節報案，對炎亞綸提出3項罪名，不過耀樂卻在IG表示，家裡並沒有任何人接受媒體採訪，24日稱已到案配合調查，但沒有明確指是哪個案件，台灣士林地檢署則是已分案給婦幼隊調查，耀樂必須詳述過程，提供證據，究竟事實與他記者會說的是否有出入，交由司法審判，釐清真相。

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