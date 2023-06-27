炎亞綸案7大疑點 耀樂被性侵卻不反面「涉嫌賣身」黑歷史被起底
【炎亞綸性侵案】抖音網紅「耀樂」控訴台灣藝人炎亞綸疑似外流私密片等等，檢方最快這禮拜會約談炎亞綸到案說明。不過最近網路上也接連流出耀樂過去的黑歷史，指控耀樂曾經詐騙、桃色交易，一共7大疑點，質疑耀樂動機不單純。
街頭大跳手勢舞，抖音男神耀樂指控16歲遭炎亞綸偷拍不雅影片，掀起熱議，而耀樂隨後被大批網友起底黑歷史。有耀樂高中同學爆料，對方在校常拿跟炎亞綸交往的事炫耀，且是不常來學校才會被退學。
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耀樂也被控，先前就拿私密影片當作抵押，向別人借錢，因此影片可能並非是炎亞綸流出，還有對話流出，耀樂收了代言費後失蹤，還涉嫌網路交友詐財、桃色交易等。
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炎亞綸就在道歉聲明中提到，兩人一直都有聯繫，從社群可見，4月還幫忙宣傳耀樂畢業公演購票消息，2個月前還有互動，有周刊報導，耀樂媽媽在端午節報案，對炎亞綸提出3項罪名，不過耀樂卻在IG表示，家裡並沒有任何人接受媒體採訪，24日稱已到案配合調查，但沒有明確指是哪個案件，台灣士林地檢署則是已分案給婦幼隊調查，耀樂必須詳述過程，提供證據，究竟事實與他記者會說的是否有出入，交由司法審判，釐清真相。
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炎亞綸性醜聞事件懶人包
最近炎亞綸亦疑捲入這場風波，有一位在抖音的知名網紅耀樂在社交平台寫下長文指控炎亞綸流出二人的性愛短片。香港01為你準備了炎亞綸耀樂性醜聞事件懶人包。
炎亞綸突現身網紅耀樂記者會?網紅耀樂被爆涉桃色交易?
耀樂21日中午12點舉辦記者會，炎亞綸突然現身鞠躬道歉。炎亞綸離場後也痛哭流涕，雙頰滿是淚水，再度崩潰哭喊：「絕對...詳情請看。另外，網紅耀樂被爆疑涉桃色交易，詳情請看。