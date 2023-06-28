尼馬IG認偷食　事後獲女友批准出軌仲溫提戴套　外遇協議內容曝光

知名巴西球星尼馬（Neymar）日前在社交媒體上向女友Bruna Biancardi公開道歉，並承認他在女友懷孕期間出軌，引起熱議。



有一名女網紅近期在網上爆料，指出尼馬在女友懷孕期間背著對方和自己約會！該名女網友還公開了兩人互發短信的記錄，甚至曬出尼馬現身公寓和她見面的片段。據悉，當天尼馬剛陪完女友產檢之後就馬上和這位女網友見面。這件事情被傳開之後，尼馬也遭受到了輿論和譴責。

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出軌的事情在網上不停的發酵，而尼馬也沒有在第一時間作出回應，事隔數日後他才透過IG公開承認自己的錯誤：「為了不公正的事情辯解我認為沒有必要，但我的生活裡確實需要你」。他解釋：「我敢說無論是在球場內還是球場外都會犯錯，但私生活的問題我想在家裡解決。」在尼馬深思熟慮之後決定公開向自己的女友和孩子道歉。

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此外，尼馬也在文中向自己的女友喊話：「你是我生命最特殊的人，我夢想中一直陪伴在我身邊的女人，也是孩子們的母親。」尼馬表示自己無法想像失去她的日子。根據《New York Post》報導指出，巴西媒體《Em Off》聲稱目前兩人已經和好如初，他們還在最近一同出席了朋友的婚禮。據悉尼馬和Bruna已經「約法三章」達成協議，女友表示自己可以接受對方出軌，但前提是尼馬必須謹慎處理，其次他們在發生性行為之前必須做好安全措施，而且和出軌對象不可以嘴對嘴接吻。

對於外媒曝光尼馬和Bruna的「出軌」協議，有很多網友都對這種迷惑行為表示不能理解。

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