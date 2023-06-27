大牙周宜霈遭黑人陳建州性騷擾　鹹濕對話全公開：搞不好妳會喜歡

台灣#MeToo風暴未停，27日上午大牙（周宜霈）也在臉書公開自己在2012年7月18號凌晨遭到曾是她黑澀會時期老闆的陳姓男子性騷擾過程，點名就是黑人陳建州。她寫下：「他一把從背後環抱，我第一時間護住胸部，死命掙扎但就是抵不過他人高馬大的力氣！」對方還反問「怎麼樣？壯吧！」



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黑人一度還把她拉上床經她幾次抵抗最後已婚的對方離開前還不死心方：「好啦！既然妳很累那就算了，那你親我嘴巴一下我就走！」她說她如果當時可以勇敢一點公佈他的惡行，或許就不用揹著忘恩負義的臭名離開經紀公司，也不用每當聽見或看見他的名字時就背脊發涼。「希望今天過後，想起這個人只剩厭惡，而不再恐懼」。

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以下是她的臉書全文：

時間點我就是記這麼清楚，因為那天真的嚇瘋了⋯⋯

那時與一位女性化妝師、一位男性髮型師、

我的男性經紀人、當時的老闆陳先生，

以及他的男性經紀人，一共六個人，

搭上俗稱的紅眼班機前往香港錄製當地節目《18/22》

一落地就展開了馬不停蹄的各種訪問，

終於在太陽下山後，可以上車前往飯店（酒店）休息。

就在我累得哈欠連連的時候，

陳先生從前座回頭問我：「這麼累？是不是很久沒有鬆一下？」

還配合著他很靈活的眨單眼表情

（鬆一下用台語發音，同桑擠勒）

當下沒想太多，直覺他說的是按摩，

就附和著說對啊很累，肩膀很緊，是應該要鬆一下。

車程一路上嘻嘻哈哈，

我才搞懂他口中的「鬆一下」好像是別的意思⋯⋯

反正他個性就是愛開玩笑，

經紀人也在車上都有聽到對話，沒有想太多。

車子很快就到飯店（酒店）了，

我和陳先生、他的經紀人，三個人先拖著行李

進電梯準備回各自的房間休息。

（我經紀人和髮型師去和節目組開會，討論明天錄影的細節、化妝師在大廳等我們共同的閨蜜，說好要來我房間交換面膜順便聚聚。）

那台電梯很小、很擠、很悶，

基本上連呼吸都聽得見彼此的聲音，

然後陳先生用氣音開口問我：「你住幾號房？」

我納悶地頓了一下，然後做了個鬼臉！

（心想你要知道我房間幾號幹嘛？！)

他急切地又問：

「快點啦！你不是說想鬆一下？！」

我當下急中生智，給了他經紀人的房號，

面無表情地告訴他：「1xxx」

「屁啦！那是你經紀人的房間號碼！快點！你住幾號？」

沒想到會被識破，突然慌了，一陣內心翻騰也不知該如何是好⋯⋯

我的樓層抵達，電梯門打開了，

陳先生眼睛直盯著，並沒有想要放過我的意思。

我心想，好！你這麼想知道我就告訴你，

而且你的經紀人也在，就不信你敢幹嘛！

「1xxx」說完就拉著行李逃離那個充滿壓迫、不適的空間。

進了房間，聯絡了化妝師和閨蜜，

告訴她們我先洗澡，大概20分鐘就可以過來了，

然後便開始準備梳洗。

叮咚～房間門鈴響了！（此時的我身上只剩一件內褲）

邊穿上飯店（酒店）的浴袍邊碎念，不是跟妳們說我要洗澡⋯⋯

然後，我傻住了，在貓眼另一頭的是老闆陳先生！

我隔著門大喊，你幹嘛啦？！

「妳先開門，快點！」他用很低的聲音說。

我很明確地告訴他，我很累，已經要去洗澡了，

快回房間休息吧！

「妳先開門，我跟妳說兩句話就好」

他繼續低沉的說⋯⋯

我想可能真的有什麼事吧？

既然只是說兩句話，就開個小縫聽他要說什麼，

畢竟他是我老闆。千不該萬不該，就是開了那扇門！！！

他非常迅速地把剛開一個小縫的門推開，

轉身進來把門關上，然後就一屁股坐在我的床上！

為了跟他保持距離，

我坐在桌子旁的電腦椅上，不時的拉緊浴袍。

然後他就開始了「鬆一下」的續集玩笑話……

我嘴巴上笑笑地告訴他，不就是開玩笑，幹嘛啦！

無聊欸你！我很累要洗澡了，快點回去明天很早要起床錄影⋯⋯

他老大沒有要管我，伸手拉了我的椅子（有滾輪的）

往他的方向去，我直覺性的馬上彈開。

此時我看著在床頭櫃充電的手機，

真的很想打電話給任何人求救！

但是身上只有一件浴袍，我害怕可能會被扯開，

可能會坐實了他一直開的爛玩笑，不敢過去拿手機⋯⋯

而且無論如何，明天都得跟他一起錄影一整天，

然後搭同一班車、同一班飛機離開⋯⋯

我告訴自己，現在不能跟他翻臉。

黑澀會時期曾被他冷凍過，

知道他有的是方法能讓我馬上沒有工作，

我要想辦法全身而退。

只能蓋樓梯，讓他從自己起頭的玩笑話高塔下來。

努力堆起笑臉告訴他，化妝師跟閨蜜說要來找我，

你在我房間被看到不好，快回去。

好說歹說，他屁股就像是黏在我床上一樣不會動。

最後我無計可施，決定去打開房間門，

心想就算他不離開，至少也能保證我的安全。

但是沒有想到我的移動給了他機會⋯⋯

他一把從背後環抱，我第一時間護住胸部，

死命掙扎但就是抵不過他人高馬大的力氣！

「怎麼樣？壯吧！」

我冷冷的告訴他我喜歡瘦皮猴，不喜歡壯的，你不要這樣！

「妳又沒試過，試過了搞不好妳會喜歡！」

一切都來不及反應，

我就從掙扎到隨著他倒到我的床上！

終於找到機會一把推開他，拉好就快散開的浴袍，

告訴他胡鬧完了快回去自己房間，我真的很累了。

「好！那我們快一點！」

真的沒有想到他會這樣回……

我很認真的告訴他，我是把你當哥哥，

所以你開開玩笑我並沒有放在心上，

你已經結婚了，你的婚禮我也有去參加，

你這樣真的不對，也很奇怪！

「沒辦法，妳范范姐就很不愛這種事啊！」

真的不敢相信我聽到了什麼⋯⋯

那個愛妻形象的他，在螢幕上塑造神仙眷侶的模樣，

我見證了他們至死不渝的愛情，他竟然講出這種話！

我真的很想吐⋯⋯

而且范范姐不愛這種事，到底跟我有什麼關係，

為什麼要告訴我？！

你再怎麼有需求，也不應該認為自己可以對其他女人這樣！

為了自己安危，還是必須找個不激怒他的理由回絕，

我便以「同公司」為由告訴他，

你再怎麼有需求也不應該對我，我是你公司的藝人。

他竟然回答：「可是你很正啊！」

我被他各種讓人瞠目結舌的回應，

堵得越來越不知所措⋯⋯

謝天謝地，這時門外突然有聲響，

但並不是來找我的朋友，只是有人經過的聲音。

我藉機說，他們搞不好馬上就到了！

快點回去休息了，我拜託你⋯⋯

「好啦！既然妳很累那就算了，那你親我嘴巴一下我就走！」

眼前的這個人到底是誰？我認識他嗎？

他怎麼會講出這麼多奇怪的話？

只能想著還有什麼方式趕走他，或拖到姐妹來。

我再次認真的告訴他，

我是真的把你當哥哥看待，

你不就有一個親妹妹？你會叫你妹親你的嘴嗎？

「是沒有過，不過下次可以試試！」

這些驚悚的對話，不管我怎麼想轉向，

他就是有辦法轉回他想要的方向⋯⋯

最終，在持續拖延時間、並且不斷的告訴他

朋友可能就快要來了之下，

他才覺得沒意思，願意放棄了。

為了跟他保持距離，

我目送他離開，然後再衝上前鎖門。

驚嚇還沒完我房門電鈴又響！還是他！

這回我真的不敢開門了，隔著門我問他要幹嘛？

「妳擠一點卸妝油給我，不然我怕在電梯口碰到其他人！」

這人居然連這種脫罪的細節都規劃好了，

打算在我房門口演一段 「我進大牙房間只是為了借卸妝油」給任何可能被撞見的人看⋯⋯

細思極恐，我突然完全明白，

面對這種城府極深的性騷擾甚至性侵犯，

為什麼這麼多女生不敢說了。

他形象包裝的手法，高深到我忍不住懷疑，

他到底有多少事情是真的？

化妝師朋友和閨蜜，後來終於來了，

我第一時間告訴他們兩個我剛剛發生的狀況，

無助的問他們我該怎麼處理？

話都還沒講完，房間電話響了。

接起來，是陳先生來電⋯⋯

「牙妹妳睡啦？沒有啦，我想說如果妳睡不著的話可以上來我房間，我房間比較大，還可以看DVD！」

旁邊的閨蜜耳朵貼著我的話筒，聽傻了眼，

本來還不太敢相信的他們，都聽到了陳先生的邀約。

離去前他們便再三叮嚀我要鎖門，門鍊也要拉上！

隔天，按照行程工作，工作完飛回台北，

陳先生表現得像昨晚的事不曾發生過一樣。

這件事，我想說出來很久了，但始終沒有勇氣⋯⋯

後來也陸續聽到其他被陳先生用類似招式拐騙的案例。

她們不願意公開，甚至根本不想回憶，

不想自己的名字跟這個人掛在一起。

他用著他愛家護妻的形象，

時不時打著公益與運動的善良模樣示人，

經營著他的公眾事業。

那誰會相信我？是不是默默讓這件事情過去就好？

幾年前，和朋友聚餐，

發現他帶著太太也在同一家餐廳吃飯，

當下我非常想躲起來，

甚至希望自己能擁有隱形的能力，

沒想到還是被看到了⋯⋯

他大大方方的帶著太太過來和我打招呼。

渾身不自在到反胃想吐，

但還是如同當年一樣，硬擠出笑容。

發現，我不只是厭惡他，同時非常非常懼怕他。

謝謝這波Me too願意站出來的人們給我勇氣，

我佩服妳（你）們的不畏懼，

讓大家認真看待性騷擾，我才不至摔死。

曾被他下令冷凍失去工作過，真的會怕。

此時若不說出來，

11年前那個晚上永遠是我不時會想起的惡夢。

希望女性在職場上要懂得保護自己，

無論是老闆主管或是同儕，

不適當的玩笑要懂得適可而止，

面對不要臉但手上握有權威的人，

要有勇氣反抗，

而不是跟我一樣為了那一口飯，

忍氣吞聲，一忍就是十幾年。

如果當時可以勇敢一點公佈他的惡行，

或許就不用揹著忘恩負義的臭名離開經紀公司，

也不用每當聽見或看見他的名字時就背脊發涼。

希望今天過後，想起這個人只剩厭惡，而不再恐懼



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】