范瑋琪講大話被當面拆穿「小S嬲到走人」網揭3件事：沒把她當好友

陳建州（黑人）駁斥大牙（周宜霈）的性騷擾指控，更提告求償1000萬（台幣）。但事後，范瑋琪發聲力撐老公證詞全遭網友打臉。網友也紛紛起底，黑人夫婦對好友小S（徐熙娣）的昔日舉動，讓粉絲狂嘆「根本沒將小S當朋友」。



網友細數《康熙來了》片段，點名3大事件，黑人夫妻真的沒有將小S當閨密，包括：求婚未告知看新聞才知道；訂婚宴稱只邀親人，知名經紀人Andy（張世明）卻受邀；生產後第一天只邀新姊妹淘探望。

【圖輯】網揭《康熙來了》3件事證實黑人夫妻「沒把小S當好友」（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 22

一、求婚未告知看新聞才知道

黑人、范范2011年作客《康熙來了》，小S爆料，黑人向范范求婚卻沒告知她和大S，兩人是看新聞報導才知道，讓小S非常生氣，還被老公許雅鈞調侃，「你看吧！人家根本沒有把你放在心上，還說是好哥們，連這件事都不知道，他根本覺得你不重要」，蔡康永聽完緩頰，「妳先生很奇怪，幹嘛搧風點火」。

二、訂婚宴稱只邀親人 Andy卻受邀

至於訂婚宴客一事，小S也在《康熙來了》透露，原本范范稱訂婚宴完全不邀朋友，只邀親人，不過，蔡康永卻說，知名經紀人Andy（張世明）有被邀請，黑人立刻撇清稱是范范邀請的，面對小S質問，范范支支吾吾回答不出來，看起來說謊，被當眾戳破，讓小S立即演出「憤而離席」的戲碼。

【相關圖輯】黑人陳建州疑揭范瑋琪性冷感 曾登《康熙來了》還原尷尬調情過程（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 6

三、生產後第一天只邀新姊妹淘探望

范范和黑人2015年上《康熙來了》，小S和大S為了讓范范產後休息，第二天才去病房探視，怎料，進去才發現范范被「新的姊妹淘」包圍大聊天，有如下午茶。而現場唯一與小S同期的閨密竟然只有吳佩慈，讓小S相當失望。

范范卻說，有個好友是親餵母乳，都會教授她各種方法，不僅忘記小S第一胎也親餵母乳，還補刀，「我跟黑人好像從來沒有看過熙娣，幫小孩換尿布」讓小S當場傻眼氣炸表示，去沖繩旅遊時有幫女兒換尿布。

【懶人包】台版#MeToo｜大牙周宜霈指控黑人陳建州性騷擾「完整過程」（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 29

影片曝光後，網友紛紛表示，「可以看得出來夫妻倆，對小S防備心很重」、「范范真的不把小S當朋友耶，以前覺得是節目效果，現在看一看覺得有幾分真實性」、「S根本就是范的箭靶啊，明箭暗箭都接完了」、「小S很可憐，她的真心沒得到珍惜」、「范范直接說從沒看過小S換尿布，康永說這話她應該在外面講過好幾遍了，感覺超真」。

延伸閱讀：

快檢查！1、2月「200萬發票」3張沒人領 消費地點曝

【本文獲「TVBS」授權轉載。】