吳慷仁3度發文否認約炮慣犯　罕見動怒向女網民開戰：戀愛幻想文

吳慷仁被女網友影射是約炮慣犯「W男星」，他已兩次發文否認，甚至半夜寫了千字文後還不夠，今（1號）更再度在社交平台發長文喊話：「是的，心裡多多少少還是很不舒服…」並表示：「必要的時候，還是會尋求法律的途徑。」此外，吳慷仁也自省，可能之前經過土地公廟時，沒有跟著朋友一起拜拜，而是去上廁所，「可能也是種不敬吧…」



【相關圖輯】媽別鬧了｜吳慷仁為Netflix台劇博到盡！全裸挑逗賈靜雯惹人遐想（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 9

吳慷仁仁臉書全文：

心裡話：是的，心裡多多少少還是很不舒服…

上一篇太多情緒（因為太莫名奇妙）寫一堆，隔一天靜了靜，其實回到根本，只需要回答最簡單的一個問題就好，後面的故事就該結束。

「就是我的生活中沒有這樣的女性（或男性），不是1位2位的問題，而是0個，因為根本不存在！說給證據可能太沈重了，其實只求有相處過痕跡即可…」

相信沒有，因為沒做過的事哪來的有呢🙂

比起願意站出來的metoo事件受害當事人，正面的提出被性騷傷害的過往，他們跨過傷痛的勇氣，竟然被這類戀愛幻想文還意有所指的想與metoo事件沾上邊的有心人士利用，我是一百個問號？

（你寫的可是談戀愛啊，但我沒有跟你談過戀愛啊…）

所以生氣的點在於…為何要有所針對性的去使用文字上的挑撥，而去煽動媒體報導。我不理解…非常不理解。

Ps:反而想到四天前天去土地公廟，朋友們都燒香拜了拜土地公，當下我沒有，因為那時候肚子疼…衝去了公廁大號…

可能也是種不敬吧…

最後，可能還是不免俗的提醒，雖然覺得不必要，但必要的時候，還是會尋求法律的途徑，因為努力當一個演員那麼久，沒什麼特別，就好好認份的當個演員而已。真心覺得「善良不該是被欺負的理由」，沒做過的事還是要替自己反駁，請法律背書，網路上留言還是找得到人的，每個人都要對自己說過的話做過的事負責，法律面前人人平等，我還是相信的。

#相處是會有痕跡的

#善良不該是被欺負的理由

#沒有一就不會有二



【懶人包】台版#MeToo｜汪姓藝人被指無套性侵19歲少女 淚揭恐怖猥褻過程：從腿往上摸…（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 11

【懶人包】台版#MeToo｜大牙周宜霈指控黑人陳建州性騷擾「完整過程」（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 29

【懶人包】黃子佼性騷擾懶人包「拖眾多藝人落水玉石俱焚」這個香港男星亦中招（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 43

【懶人包】台版#MeToo｜炎亞綸耀樂懶人包 偷拍16歲少年性愛片 連劈3男床上躺其他男生（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 29

【懶人包】台版#MeToo｜台女星遭性騷擾「被逼用乳溝夾朱古力」金剛前度小嫻機警3招救援（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 42

延伸閱讀：

吳磊「愛情而已」素顏上陣 無奈曝原因：我是被動的！

林俊傑歌聲獻獎恩師國際星光加持 金曲5亮點一次看

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】