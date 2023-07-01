藝人汪建民疑遭冤枉「無套性侵少女」呻被未審先判 夜奔差館報案
撰文：中天新聞網
出版：更新：
台灣藝人汪建民遭女網友指控性侵，稱在兩人認識期間，曾被載到汽車旅館無套進入，還被要求喊他「哥哥」，對此，汪建民本人則是否認性侵，昨（6月30日）晚上更是直接殺到警局報案提告，他認為，這件事已經涉及法律，不可以私下發文攻擊就算了。
據《聯合新聞網》報導，汪建民受訪坦言，自己從沒有用過交友軟體，也不會在女方不允許的情況下去侵犯對方，如果有做過的事情就一定會承認，如今他也選擇捍衛自己的清白，昨天晚上前往警局報案提告，並且拿到了報案三聯單。
【相關圖輯】汪姓藝人被指無套性侵19歲少女 淚揭恐怖猥褻過程：從腿往上摸…（點圖放大瀏覽👇👇👇）
+11
警方接下來將接手調查，由電信警察找出該名爆料女網友，而汪建民認為，這件事的風向已經倒下其中一邊，已經未審先判，他說：如果有，我一定承認，何況她寫的內容裡，我已觸及法律了，不能私下發文攻擊就算了。」
【圖輯】點圖放大看汪建民照片👇👇👇
+8
網紅酷炫被指偷拍性愛影片回應 網讚「公關技巧」贏炎亞綸黃子佼汪建民被影射8年前無套性侵少女 回應：我腦海中一點印象也沒有台星黃鐙輝2年前借公主抱乘機胸襲 被爆#MeToo後揩油證據被消失范瑋琪撐黑人陳建州 演唱會爆退票潮「IG淪戰場」識睇一定睇留言黑人陳建州連環性騷擾事件懶人包 范范大話連篇、多位受害者現身
延伸閱讀：
【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】
汪建民被指8年前無套性侵少女點回應？
汪建民為此出面接受專訪，「我的記憶力沒有糟到這樣，在我腦海中，她敘說的故事我一點印象也沒有…【點擊連結了解】