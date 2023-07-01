藝人汪建民疑遭冤枉「無套性侵少女」呻被未審先判　夜奔差館報案

台灣藝人汪建民遭女網友指控性侵，稱在兩人認識期間，曾被載到汽車旅館無套進入，還被要求喊他「哥哥」，對此，汪建民本人則是否認性侵，昨（6月30日）晚上更是直接殺到警局報案提告，他認為，這件事已經涉及法律，不可以私下發文攻擊就算了。



據《聯合新聞網》報導，汪建民受訪坦言，自己從沒有用過交友軟體，也不會在女方不允許的情況下去侵犯對方，如果有做過的事情就一定會承認，如今他也選擇捍衛自己的清白，昨天晚上前往警局報案提告，並且拿到了報案三聯單。

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警方接下來將接手調查，由電信警察找出該名爆料女網友，而汪建民認為，這件事的風向已經倒下其中一邊，已經未審先判，他說：如果有，我一定承認，何況她寫的內容裡，我已觸及法律了，不能私下發文攻擊就算了。」

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