「跨女」網紅小A辣遭性侵「對我又親又舔」嚇到傻　對方竟更興奮

台灣跨性別YouTuber小A辣昨日出席記者會時，提到最近性騷擾話題自爆，當兵時曾遭同梯學長跨床性騷擾，對她又親又舔，她被嚇到對方竟更興奮，她原雖是男兒身，但「被侵犯其實是不分男女的！」，「不舒服還是要說」。



最近性騷擾事件一單接一單被爆出，反骨酷炫遭控「偷拍私密片」並外流，小A辣大方的表示因為個性關係沒在怕，但30日出席記者會時，聊起自己被性騷擾經驗一大堆，第一次被男人性騷擾是當兵時，要分部隊時最後一天，她跟隔壁床的學長說「這是我們最後一晚睡在一起」，結果引起對方誤會，當天晚上她睡著時，對方卻掀開蚊帳偷偷伸進來拿他的手舔，然後又放他下面再拿起來舔，她嚇到傻第一句問他：「不會有尿騷味嗎？」沒想到對方知道她發現後更加興奮的笑。

【你可能感興趣】小A辣進行性別重置手術的衝擊畫面（點圖放大逐格睇👇👇👇）

+ 14

小A辣說當時第一次被男生這樣對待，好緊張，「被侵犯其實是不分男女的！」她笑說自己是「外貌協會」，有時去夜店被摸都覺得「人帥真好，人醜性騷擾！」但其實不舒服還是要說。

【相關圖輯】2年前為愛變性一刀切爆紅 小A辣8大事件逐個數（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 35

她自認過去拍爆紅網路短片走低級路線，因為拍網路片尺度無極限不會被開罰，但這次發現電視台拍戲很多禁忌，坐椅子腿開開，就被警告：「妳是女生誒，怎麼可以開腿。」加上她說話有台中腔、表情有時僵硬，都是要學習的地方，而小A辣最想要演青樓女子，而且要妖豔型，這次雖然飾演龍王身邊的蝦兵，但仍覺得很過癮，因她的演出也打破《戲說台灣》有史以來的性感尺度，古裝大露乳溝。

【圖輯】點圖放大看更多「跨女」網紅小A辣IG性感照👇👇👇

+ 20

她還自爆胸部就做了三次，第一次硬的跟石頭一樣，前男友還當沙包一樣打，結果第二年改作軟的填充物，第三年重做到G罩杯，笑說自己把自己定位在藝術品。她說可能自己因為性別關係，對#MeToo沒有很怕，她在2002年進行性別重置手術後，還到處給人看她下體，也很好奇女生的性徵。她跟江晏寧拍《戲說台灣》時同房，第一天就全裸，還要江晏寧可以伸進去摸，還要她抓胸部，但她沒辦法。

延伸閱讀：

吳磊「愛情而已」素顏上陣 無奈曝原因：我是被動的！

林俊傑歌聲獻獎恩師國際星光加持 金曲5亮點一次看

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】