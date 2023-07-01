黑人陳建州#MeToo｜盤點11位黑澀會美眉回應　昆凌薔薔「講呢啲」

台灣娛樂圈#MeToo事件持續延燒，27日大牙出面指控11年前遭「當時的老闆陳先生」性騷擾，事後陳建州出面否認，並與范瑋琪聯發聲明控告大牙求償1000萬元（台幣）。隨後除了貝童彤正面表示知情以外，其餘「黑澀會美眉」回應都相當低調；對此，有網友就分析，從這些黑澀會美眉的回應內容就可以推斷出「答案」。



陳建州遭控性騷擾風波持續延燒，有網友就在Dcard發文以「其實大牙的指控，其他成員的態度就已經說明了一切了」為標題，分析大牙指控遭「陳先生」性騷擾後，除了貝童彤第一時間跳出來力挺大牙外，其他黑澀會美眉如昆凌、丫頭、小蠻、Apple等人回應大多不是正面回答，但卻也沒有人跳出來替陳先生說話，原PO直言：「這種集體一致的回答，其實也是一種答案了。」

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貝童彤

曾是「我愛黑澀會」美眉的貝童彤人在國外錄「飢餓遊戲」，但她義氣相挺，27日第一時間透過經紀人回應表示：「多年前就已經知道此事，身為大牙的好姐妹，真的非常心疼她要背著這個傷痛十幾年。希望多年後的當事人能夠正視自己的行為，從錯誤中反省改正。也希望社會大眾以此警惕，保護自己，尊重他人。」

小薰

有網友挖出，過去陳建州與黑澀會美眉們到馬來西亞出外景，美眉們都已在房間梳洗，黑人突然闖進房間，MeiMei大喊自己沒穿內衣，要求不要再拍了；而小薰原本在洗澡，一開門看見攝影機也嚇傻，趕緊躲回浴室，並對黑人直喊：「走開！」對於此次大牙的爆料，以及過往節目被挖出，小薰經紀公司低調表示：「不多作回應。」

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Apple

27日Apple透過經紀人感嘆心疼大牙，證實「對於這次事件，很久以前有聽她提過，但細節也是今天才確切知道」。Apple表示，因為不是當事人，也不便多說什麼，「看著文字很心疼….願意把這些深藏在心裡的秘密講出來，真的需要很大的勇氣」。至於她過去跟大牙在私人臉書上的對話，被懷疑同樣也遭到性騷擾，Apple澄清：「我以前的加害者前幾天已經被爆出來了，和大牙的不是同個人，他好像也付出了很大的代價，所以我沒有再出來說話。」

昆凌

昆凌27日出席活動則雙手合十求饒說謝謝，不多回應，經紀人也出面阻擋並說「今天沒看新聞」。

丫頭

丫頭詹子晴透過經紀人，對此事做出回應，坦言自己不是當事人，所以很難去回應什麼。丫頭說：「不想讓民眾覺得在蹭，就不方便多說太多。很心疼大牙要面對這樣的事，她一直是我們團體最堅強、勇敢的那一個。真心希望METOO 能讓大家了解到保護自己的重要性。」

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鬼鬼

鬼鬼27日恰巧有公開活動，但因作伙伴炎亞綸的桃色醜聞，導致她立場尷尬，在活動前就預告婉拒受訪，豈料早上又爆出陳建州曾對大牙伸出狼爪。對此，鬼鬼則在活動開始前，就先鞠躬展現誠意，說明自己不是當事人，不清楚也不便多做評論。

小蠻

與大牙同期的小蠻則在IG限時動態po文回應：「我不是當事人，所以就不多做回應了。願世上所有的生命都能被善待，心簡單世界就簡單。各位辛苦了，謝謝。」

「小孫燕姿」甜兒跨國聲援

甜兒27日晚間在IG上發文，她表示自己在國外生活十幾年，較少關注台灣新聞，但許多朋友傳新聞給她，她原先仍猶豫過是否要轉發，最終決定跳出來聲援大牙，「大牙，謝謝你勇敢站出來」，更坦承自己也有過兩次遭最近的人性侵害的經驗，「我覺得台灣的社會，不對的事應該要爆出來，忍著只是好更多人，尤其事女性受害。我們再也不是受害者，我們是survivor」。

薔薔

薔薔（林嘉凌）28日表示，當年只是節目來賓之一，與黑人、大牙、丫頭等黑澀會美眉不熟，所以無法評論。

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詩亞

詩亞（舊藝名斯亞）28日晚間在社群平台上傳一張全黑底圖，寫下：「還是深信那句從小聽到大的話，善惡終有報，不是不報，時候未到。要為人善良，而不是偽善。如果某一天，一些未報的XX被報，我一定開香檳慶祝。」最後，更埋下伏筆稱：「天道好輪迴，蒼天饒過誰？」

妖嬌

「南霸天」妖嬌28日晚間也在社群平台上傳一張全黑底圖，寫下：「對方沒有伸出狼爪，所以我沒有被侵犯到，但的確那時候當下的第六感告訴我，不對勁」，那時也認為「這個故事說出來只會被人笑」，最後她期盼「願所有被傷害過的，早日康復。」

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