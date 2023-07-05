李玟去世｜CoCo年初腳傷做手術感壓力：害怕不能像以前那樣跳舞

李玟今日突然傳出自殺離世消息，其家姐證實死訊，指她於數年前不幸患上抑鬱症，經過長時間與病魔鬥爭，惜近日病情急轉直下，於7月2日在家中輕生，送院後一直昏迷，經醫院團隊努力搶救及治療，最終於7月5日返魂乏術，與世長辭。

今年2月，李玟與加拿大籍富商老公Bruce Rockowitz（樂裕民）驚傳婚變，有報道指事緣Bruce多次出軌，背妻偷食年輕貌美的鬼妹，又指Coco在半年前已經搬離愛巢，備受打擊的她更暴瘦至93磅，健康狀況令人擔憂。當時Coco在IG Stories Post出一張病床照，並寫道：「就是害怕手術結束我不能像以前那樣跳舞，跳舞讓我快樂。暫時要逼自己乖，不能亂動亂跳。」相中所見，Coco左腳纏着白色繃帶，大髀位置亦貼着類似膏藥的物體，身旁擺放着各種醫療器材。

Coco在IG Stories Post出一張病床照。（IG截圖）

Coco近半年身體狀況看來並不好，她曾Post出身上掛着引流袋的照片，雖然Coco未有回應健康問題，但Coco家姐李思林在接受傳媒訪問時就表示細妹引流管問題已康復，但腳傷仍嚴重，她透露Coco出世時盆骨嚴重甩骹，兒時就已經做過手術，可以跳舞是奇蹟，她又指Coco好捱得苦，忍痛忍了40多年，但近年盆骨問題嚴重到影響行路和脊椎，每日都在痛苦中度過。

李思林好心痛妹妹Coco！（IG@cocolee）

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