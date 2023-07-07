李玟去世｜抑鬱症易復發？醫揭2大關鍵：巧碰好發年齡、季節轉換

藝人李玟（CoCo）不敵抑鬱症輕生離世，5日由親姐姐在Facebook及微博公佈消息，享年48歲，文中提及「李玟數年前不幸患上了抑鬱症，經過長時間與病魔抗爭，可惜近日病情急轉直下。」



李玟飽受腿部疾病之苦外，與富商老公婚變消息也時有傳聞，精神科醫師表示，女性罹患抑鬱症比例是男性2倍，尤其40至45歲更是女性好發高峰期，若沒有接受穩定治療，每年5月及11月都是自殺高峰期，很多人撐不過去便不幸離世。

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台灣精神醫學專家、三軍總醫院北投分院院長楊斯年表示，罹患抑鬱症成因多，包括生物、心理、社會層面等，且到了40至45歲階段正好是人生過半，即將邁入更年期、老年交界，身體機能逐漸走下坡，心理負擔壓力則增加，身心變化將產生交叉，慢慢會感覺「力不從心」，不能再像年輕一樣好體力、擁有事業光環等，對於許多成功人士來說很難調適，若超過心理可負荷程度，且持續抑鬱，很容易成為抑鬱症。

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楊斯年指出，抑鬱症患者會出現低潮的情緒障礙，會在每年2個時段「高峰期」出現，包括上半年的5月、也就是清明節前後，以及下半年中秋節過後，每當「換季」時天氣忽冷忽熱、或是下雨等，最容易讓抑鬱症患者「感覺不舒服」，當抑鬱症患者好不容易捱過秋冬，到了隔年夏天便恢復力氣，若這力氣沒有用在讓自己復原，恐導致自殺人數增加。

根據美國《精神疾病診斷與統計手冊》，抑鬱症有九大症狀，包括情緒低落、明顯對事物失去興趣、體重下降或上升、嗜睡或失眠、精神運動遲滯、容易疲倦或失去活力、無價值感或強烈罪惡感、注意力不集中或猶豫不決、經常想到死亡。楊斯年說，前2項為主要症狀，後7項為次要症狀，上述症狀同時出現5項（含）以上，並持續2周以上，即可能為抑鬱症，必須就醫。

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楊斯年表示，抑鬱症要接受六個月到兩年正規治療，除了藥物治療外，亦可透過心理治療，不過得先釐清造成患者抑鬱的原因，若倒因為果，錯誤歸因會阻礙正常治療，在認知行為治療上，恐讓患者更加惡化，例如許多家屬會抱怨孩子不乖乖讀書，或是不願意外出工作而予以指責，但其實是因為抑鬱症影響他的求學、就業功能，若對於精神疾病沒有正確認識，會阻礙治療。

「一問二應三轉介很重要。」楊斯年提醒，抑鬱症容易復發，因此正規抑鬱症治療3個目標是「降低症狀」、「恢復功能」、「避免復發」，身邊若有親友陷入抑鬱，可以口頭關心「你還好嗎？」，若有得到對方回應「我心情不好，想要自殺」等，應帶他轉介醫療資源。不少抑鬱症患者情緒不佳、思考變慢也抗拒就醫，但身旁的人必須提高警覺，尤其抑鬱症是螺旋狀循環，愈復發會愈難治療，因此希望在一開始發作就要接受正規治療，好好吃藥，避免停藥又復發。

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楊斯年表示，根據統計，女性較男性容易好發抑鬱症以外，女性終生盛行率約20至25%，相較男性10至12.5%高出一倍，代表終生女性罹患一次或多次抑鬱症「每四人就有一人」，雖有部分患者得過一次抑鬱症後會痊癒，但其餘抑鬱症患者罹患後「接下來10年多次復發」。他表示，抑鬱症只要好好接受治療，有三分之二的患者「可以恢復生病前的功能程度」，呼籲家屬及患者應正視、尋求正規醫療途徑。

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