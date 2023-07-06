李玟去世｜3分2抑鬱症患者曾想到自殺！留意輕生前5警號及早發現

藝人CoCo李玟的姊姊李思林在Facebook發文證實，CoCo李玟在數年前罹患抑鬱症（又稱憂鬱症），於本月2日在家輕生，送醫後持續昏迷，最終於5日回天乏術，享年48歲。台灣憂鬱症防治協會在網站指出，抑鬱症病友想「離開」的警訊有文字表達、心情狀態、思考方式、行為變異及生活作息。



台灣憂鬱症防治協會表示，據統計，有離開想法的人70%是抑鬱症病友，但面對這樣「離開」的念頭不要太過慌張，只要身邊親友能辨認出有自殺意圖的人，那麼可以預防抑鬱症患者自殺，有2/3的抑鬱症患者曾想到自殺，有15%的抑鬱症患者死於自殺。

抑鬱症患者輕生前5警號（按圖👇👇👇）

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台灣憂鬱症防治協會指出，輕生的原因是非常複雜，抑鬱症病友想離開的想法可以分為「自我意念」、「社會環境」兩大因素。

- 自我意念：「時常覺得自己沒有用」、「我消失是不是更好」令人感到孤單，想要建立有意義的人際關係卻無所適從。

- 社會環境：家庭失和、離婚、失業或是校園受到人際壓力，加重病友覺得無力、或失望的感受，進而萌生了離開的念頭。



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台灣憂鬱症防治協會說，抑鬱症病友的自殺意念、企圖是徵兆可循的，不論是在口語表達、或是行為表現，都可以及早發現。

1. 文字表達：透過日記、文章，表現出想死的念頭、常以死亡為話題或表示告別。

2. 心情狀態：情緒低落，覺得絕望、無助等或突然的情緒變化（如：嚴重抑鬱症者突然變得活潑開朗）。

3. 思考方式：認為「我什麼都做不好」、「我沒有用」、「只要我消失，所有問題就會結束」、「沒有人能幫我」等。

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4. 行為變異：突然的、明顯的行為改變，如：立遺囑、放棄財產、與家人或外界關係變得疏離、常獨自在危險地方徘徊（如：頂樓、海邊等）。有些自殺者會留下遺書，內容包括：要求原諒、譴責別人等。

5. 生活作息：睡眠與飲食狀況混亂、表情淡漠、注意力不集中。

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