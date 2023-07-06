李玟CoCo抑鬱症輕生離世 周蕙稱「妳辦到了！」惹公關災難急改文
撰文：DailyView網路溫度計
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李玟（CoCo，李美林）昨（5）日晚間被姊姊證實因抑鬱症輕生逝世，臉書也湧進不少藝人、歌迷悼念追思，台灣女星周蕙特別在臉書發文，不過文字用字遣詞不當卻意外引來網友熱議。
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周蕙臉書悼念李玟！編輯紀錄網友全看傻：相當失言
周蕙昨日晚間22點26分在個人臉書上發文，「本以為近期這紛紛擾擾再沒什麼事能嚇到我了，但CoCo妳辦到了，RIP」，後來見狀況不對，緊急在5分鐘後改成「本以為近期這紛紛擾擾在沒什麼事能嚇到我了，但CoCo，RIP」。
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由於臉書仍存在編輯紀錄，引來部分網友對周蕙不滿，「幽默用錯地方」、「中文老師哭了...」、「我看到也傻眼...什麼妳辦到了」、「詞不達意，遣詞用字很重要」、「相當失言，唉，怎麼不經大腦思考就急著發表言論呢」，但也有網友認為周蕙是無心之過，「相信周蕙的心情也很複雜」、「為什麼我看周蕙的文說辦到了比較像是她嚇到了，應該不是我理解有誤吧」。
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