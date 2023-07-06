李玟去世｜丈夫樂裕民同樣傳奇　輟學來港打網球變全球50大CEO

李玟5日離世，享年48歲。丈夫樂裕民（Bruce Rockowitz）也受到關注。



今年65歲的他從小生長在波士頓，大學時期讀到一半就決定去香港打網球，更曾擔任網球教練，也因此擴展了當地人脈，和香港富商李澤楷、「蘭桂坊之父」盛智文都很好。

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李玟與老公樂裕民有影皆雙，十分恩愛。（符祥定攝）

Bruce出生於1958年，在波士頓長大，讀佛蒙特大學到一半時輟學改去香港打網球，擔任教練時期主要都教上流社會人士為主，利豐集團主席馮國經就曾被他教過，也因此擴展了人脈。

曾任利豐集團CEO且同時擔任9家公司董事，外傳身價高達20多億港元，2010年和2011年都被美國權威雜誌評為世界50大CEO。

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而Bruce現在是Rock Media International的董事長，和科林格蘭特（Colin Grant）共同創下Pure集團旗下的連鎖健身房和餐廳。

事業有成的他和李玟結婚時，更豪砸重金舉辦世紀婚禮，第一天在香港最高建築物SKY100結婚，還邀請國際級歌手Bruno Mars（火星人布魯諾）當婚禮歌手。

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