李玟CoCo去世「年輕人不知道她是誰」天后全盛時期到底有幾紅？

李玟（CoCo）驚傳逝世，親姊昨（5）日晚間於臉書、微博同步證實死訊，透露她疑因輕生送院後一直昏迷，經醫療團隊努力搶救不治，享年48歲，引起網友熱烈討論。一名20歲出頭的網友則在PTT發文表示，稍早分享李玟過世的消息給朋友們，卻發現蠻多人不太知道她是誰。



【圖輯】點圖放大看更多李玟生前照👇👇👇

+ 30

原PO表示，李玟不算自己時代的歌手，但好歹也有上過奧斯卡表演，聽媽媽說，李玟全盛時期也是紅到國外去，讓他不禁好奇，就她全盛時期紅的程度：「可以跟蔡依林、張惠妹相提並論嗎？」

【相關圖輯】李玟Coco去世｜微博留最後身影 數月前躺床「痛苦表情」惹心疼（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 11

貼文一出，網友們紛紛回憶道，「絕對有」、「經典歌超多」、「didadi時期超猛」、「國際巨星耶」、「這兩位都後輩吧，李玟紅的時候，蔡依林還不知」、「當時絕對是天后級的」、「她是紅出亞洲的，不一樣」、「絕對比蔡紅，張可能沒有」、「不是有在奧斯卡典禮唱歌？首位華人表演者」。

【相關圖輯】李玟去世｜鄧紫棋蔡依林梁靜茹許瑋甯哀悼 小S：不會忘記妳笑容（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 10

【相關圖輯】李玟Coco去世｜王力宏王心凌楊丞琳蕭亞軒向歌后致哀 發文超催淚（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 15

求助網站和熱線：

香港撒瑪利亞防止自殺會熱線：23892222

醫院管理局精神健康專線：24667350

東華三院芷若園熱線︰18281

撒瑪利亞會熱線︰28960000

社會福利署熱線︰23432255

生命熱線：23820000

利民會《即時通》：35122626

明愛向晴熱線﹕18288

延伸閱讀：

李玟「冷靜不愛哭」 自爆曾為「1件事」流淚：我滿生氣的

真正鬥士！李玟奮戰病魔 密友親曝她「幾個月前罹癌」

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】