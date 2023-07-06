李玟從我是歌手唱到聲生不息　網憶天后傳奇一生：對人歡笑背人愁

李玟（CoCo）輕生離世震撼演藝圈！三度登歐美殿堂、獻唱迪士尼電影主題曲、情歌深入人心，舞曲動感讓人跟著搖擺。作為藝人，作為歌者，甚至後來成為歌唱選秀節目導師的李玟，予人印象總是自信、熱情，網友看到李玟離世，得知她飽受病痛困擾，因情傷所苦，最終走上絕路，震驚哀痛，難以相信。



【圖輯】連容兒祖都聽到呆咗！點圖放大重溫李玟登上《我是歌手》演繹《臥虎藏龍》主題曲〈月光愛人〉的片段👇👇👇

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李玟2016年在《我是歌手》中重現《臥虎藏龍》主題曲〈月光愛人〉的片段再被翻出，她一身大紅戰袍登台，優雅大氣，緩緩唱出「我願為了愛沉睡，到永遠」，聽了更讓人淚目。

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網友回憶李玟從《我是歌手》到《聲生不息》，還曾上《好聲音》當導師，她熱情、自信，因節目制度不公還為選手抱不平，展現女王的霸氣，也曾在幾乎失聲的情況下努力唱完一整首歌。

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網友對李玟印象總是元氣滿滿、努力不放棄，不管多冷的場子都能有樂觀自信的態度感染全場，有網友直嘆：「對人歡笑背人愁」、「沒想到堅強善良的CoCo也扛不住，特別難過」。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】