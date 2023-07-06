李玟去世｜重溫天后五首經典歌　靠《臥虎藏龍》主題曲登奧斯卡

天后李玟日前才因腿部手術出院，讓粉絲都很替她開心，也都祝福希望她早日康復，沒想到她的姐姐李思林5日突然發布李玟離世的消息，表示妹妹李玟因長期的抑鬱問題與對抗病魔的壓力龐大才讓她選擇輕生，最終送醫急救無效，享年48歲。



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此一消息也震驚了全網，紛紛表示不捨與惋惜，李玟的姐姐也寫下：她去了更快樂的地方，不再受病痛煎熬。雖然李玟離開人世，但她也留下了許多精彩的音樂作品，今天就讓我們一起回顧5首天后的經典代表歌曲吧！（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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一、〈Di Da Di〉

〈Di Da Di〉洗腦又輕快的旋律讓人聽過一次就不會忘，在這張專輯中，CoCo頂著一頭火紅色的牛角頭髮型、穿著性感的造型再度展現百變天后的魅力！這首歌就連舞步都是由CoCo親自編舞，創造出充滿大溪地感覺的新舞步，這次的專輯不論在舞蹈、髮型、服裝，都可以見識到她的豐富創造力，更賦予音樂全新的視覺感受。她天馬行空的想法也大獲成功，此專輯推出不到一個月即賣破50萬張！

二、〈刀馬旦〉

在2001年的專輯《Promise》除了她熟悉的R&B外，CoCo更開始嘗試更新的音樂，首次將盛行歐美的HIP-HOP帶入華語樂壇，再度引領潮流。其中專輯李也收錄了一首充滿中國風的歌曲〈刀馬旦〉，20幾年過去了一樣是華語地區朗朗上口的歌曲，現在許多節目的表演歌曲也都會選擇該首歌，營造出充滿力量、自信美的氛圍。

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三、〈過完冬季〉

同樣收錄在《Di Da Di 暗示》專輯中的〈過完冬季〉也是完全不一樣的風格，歌詞描寫了少女期待愛人消息的心情與想念對方的心聲，整首歌也很有冬季戀曲的感覺，在當年是多少人度過思念的情歌啊！在這首歌的MV當中，李玟綁起雙麻花辮，身上穿著冬季大衣，活潑靈動的表情都讓MV少女感滿滿！

四、〈好心情〉

歌曲〈好心情〉收錄在李玟的第十張專輯《Sunny Day·好心情》中，歌詞充滿了青春活力的綻放，由其實超有標誌性的一見你就有好心情，讓聽歌的人也跟著心情好起來！曲調也輕快活潑，讓人不自覺被李玟的好心情感染！該歌曲也讓李玟打開了中國市場的知名度，也成為了她的代表作之一。

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五、〈月光愛人〉

〈月光愛人〉為電影《臥虎藏龍》的主題曲，李玟音域寬廣的聲線完美詮釋了該歌曲的優美，2001年李玟也憑藉著該首歌曲成為第一個站上奧斯卡頒獎典禮的亞洲人，李玟在該首歌曲中也化身月光仙子，唱著歌訴說著她的愛意，是一手非常浪漫又有詩意的歌曲！

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生命熱線：23820000

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親姐姐發文證實！天后 CoCo 李玟驚傳逝世，享年 48 歲。

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