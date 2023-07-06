李玟CoCo去世｜吳宗憲曾罵「抑鬱症是不知足」死不認錯遭網民鬧爆

李玟（CoCo）2日在家中輕生，搶救3天仍不治，她的二姊5日於臉書發文證實死訊，享年48歲，消息一出震驚演藝圈。對此，綜藝天王吳宗憲也發聲悼李玟，然而他多年前曾脫口「憂鬱症（抑鬱症）的人是不知足」一話也被翻出，掀起討論。



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吳宗憲聽聞李玟死訊後難過表示：「永遠忘不了她那銀鈴般的笑聲，謝謝她給世人帶來美好的音樂，希望她好好去天上繼續他的天籟之音！」

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事實上，李玟二姊5日的發文中提到李玟數年前患上抑鬱症，經過長時間與病魔抗爭，可惜近日病情急轉直下，2日在家中輕生。對此，有網友翻出吳宗憲2018年在節目《綜藝大熱門》表示：「憂鬱症（抑鬱症）主要的原因，今天有醫師在這裡，我現在就告訴你，原因就是不知足。」

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吳宗憲此言一出馬上遭到網民炎上，但他仍然死不認錯，事後還開直播大罵網民：「我為什麼要道歉？我又沒有幹嘛！」更表示言論遭到媒體斷章取義，又說自己「沒有去傷害人家」，網民看完他一番「解釋」後更加怒火中燒，紛紛留言反擊，「千錯萬錯都網友的錯，絕對不是自己講錯話」、「唉…以前覺得憲哥能帶給人歡笑，現在看了就討厭」、「寶島天王？無知且可笑，到底懂不懂抑鬱症？」

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