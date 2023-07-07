李靚蕾疑被判入獄「遙言滿天飛」原來又係王力宏買網軍扭曲事實？

李靚蕾2021年12月底以長文爆料王力宏出軌事實，「蕾神之槌」不僅震撼娛樂圈，兩人離婚進度也受到外界關注。原先傳出王力宏需支付李靚蕾訴訟費用，但李靚蕾委任律師陳建州指稱王力宏是過錯方，才需要支付這筆費用，未料王力宏委任律師葉偉立卻跳出來澄清，並非是男方有過錯，而是法院判決兩人合法離婚協議獲准，也指控女方要求千萬美金，才會導致審理時間延長。



李靚蕾委任律師陳建州也二度發出聲明，強調是王力宏「左思右想」道歉文曝光後，「李小姐才真正的進入人間地獄」。

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李靚蕾委任律師怒控王力宏移花接木！澄清：沒拿一毛錢還要被誣指

李靚蕾委任律師陳建州表示，避重就輕、顛倒事實甚至移花接木的人一直都只有王力宏，並控訴他利用自己的權勢地位操縱輿論，但真相不容扭曲，除了透露去（2022）年王力宏二度在美國官司敗訴，但李靚蕾沒有對外發聲，男方卻發動網軍宣布「李靚蕾被判入獄」、「李靚蕾被判藐視法庭」、「因為王先生是原告，所以才會須負擔律師費」等不實資訊，甚至反咬李靚蕾「已取得龐大資產」、「要求逾千萬美金的鉅額主張」等，「李小姐都已經沒拿一毛錢，竟還要被誣指，天理何在呢？」

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律師曝王力宏拒履行離婚協議！怒揭「左思右想」道歉文：李靚蕾真正進入人間地獄

陳建州也說明，李靚蕾與王力宏是採取美國合意離婚方式，早在2019年就透過專業協調員協助擬定離婚協議書，提交後開啟法院審查程序，但王力宏毫無誠信拒絕履行離婚協議的10幾項義務，包含不配合簽署分配原本名下所有財產，藉此凍結李靚蕾名下財產，甚至在2022年1月連夜向美國緊急法院提起訴訟，若是李靚蕾一時籌不到資金，就無法給付龐大美國律師費用應訴，所幸最終女方順利籌措資金。

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此外，陳建州指出王力宏「左思右想」道歉文中承諾的事均未履行，甚至不斷惡意扭曲事實，無所不用其極打壓李靚蕾，「外界不知道的是『左思右想』道歉文以後，李小姐才真正的進入人間地獄」，陳建州也期盼對方能好好專注在自己的人生，善用自身影響力回饋社會。

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