黑澀會Apple 15歲被逼全裸驗身　千字文惹全網競猜元兇身份

自《我愛黑澀會》周宜霈（大牙）日前爆料被老闆陳建州（黑人）性騷擾，而Apple（黃暐婷）日前和大牙似乎鬧得不愉快，讓外界不免聯想是同一件事，對此Apple透過經紀人澄清，更自揭曾被性騷擾的過往。Apple昨（3）日發文，提出5點說明，強調與黑人是工作關係，和大牙的爭執與大牙爆出的MeToo事件無關，未接受過潛規則，更自爆遭到性騷擾事發生在自己15歲時：「性騷我的加害者已得到教訓。」呼籲大家不要抹黑造謠。



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Apple自揭那段遭到性騷擾的往事：「實際情況是，當時年僅15歲的我，參加雜誌舉辦的讀者模特兒徵選活動，在試鏡過程中，加害者要求我脫掉全身衣物（包括內衣），理由是要檢查皮膚狀況有無疤痕，甚至當面評論我的身體。這起事件發生於我進入演藝圈之前，當時的我真的以為試鏡都是這樣。」

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Apple說後來沒有選擇說出來，是因為有受害者先一步站出來，而那位加害者已得到教訓，坦言新聞爆出後有段時間自己的身心狀況不太穩定：「我當下選擇不說了，繼續把這個秘密深埋在心中自我消化，因為也不想再讓對方無辜的家人承受更多傷害。」

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面對近日的輿論，Apple決定捍衛自己：「如前面所說的，性騷發生在我15歲（中三）時，當時我尚未進入演藝圈及黑澀會，出道之後，也絕對沒有被任何人潛規則過，請網友切勿再抹黑造謠。最後，之所以要再次澄清是因為網友的不實言論和抹黑已經影響到我的生活，這些謠言好像不是放著不管就會停止。」

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Apple發文全文：

由於近期各種補風捉影的不實言論，已經影響到我的生活，所以有些事我必須要再澄清一次。

一、關於網傳我的性騷事件

先前媒體報導，我也曾遭到性騷擾。實際情況是，當時年僅15歲的我，參加雜誌舉辦的讀者模特兒徵選活動，在試鏡過程中，加害者要求我脫掉全身衣物（包括內衣），理由是要檢查皮膚狀況有無疤痕，甚至當面評論我的身體。這起事件發生於我進入演藝圈之前，當時的我真的以為試鏡都是這樣。

二、性騷我的加害者已得到教訓

網路新聞報導時，我選擇沒有把加害者的名字說出來，原因是當時已經有其他受害者先一步站出來，且加害者在新聞爆出來當時，身心狀況看起來極不穩定，而我也覺得他好像已經受到輿論的懲罰，所以我當下選擇不說了，繼續把這個秘密深埋在心中自我消化，因為也不想再讓對方無辜的家人承受更多傷害，至今我的初衷仍未改變，請外界不要再將我的事件與其他無關的加害者不實連結。

三、我與黑哥工作都是正常的關係

我於2005年加入我愛黑澀會，2010年加入由黑哥和Andy哥所成立的傳奇星娛樂公司，並已於2017年合約期滿離開，在共事期間黑哥身為前輩，確實很照顧後輩的我，但絕無踰矩，沒有任何不正常的男女關係。

四、我和大牙的臉書爭執與大牙Metoo事件無關

我和大牙在個人臉書上發文爭執，時間點是今年6/14至6/15，起因是我用Line私訊詢問大牙某一起演藝圈#metoo事件，本意是想聲援受害女性，殊不知引發後續誤會在FB上隔空交戰….，留言也寫出了我們大概都知道彼此有些過往的傷痛。我們都是出於好意，沒想到卻演變成這樣的局面。之後大牙於6/27為她的metoo發聲，卻開始有網友把我和大牙在FB上的po文，套到大牙metoo事件上，開始張冠李戴亂編故事…在此澄清，請不要再把兩件不同的事混為一談。我與大牙在個人FB上的爭執跟大牙與陳先生的#metoo事件毫不相干。

五、我從未同意配合演藝圈的任何潛規則

如前面所說的，性騷發生在我15歲（中三）時，當時我尚未進入演藝圈及黑澀會，出道之後，也絕對沒有被任何人潛規則過，請網友切勿再抹黑造謠。最後，之所以要再次澄清是因為網友的不實言論和抹黑已經影響到我的生活，這些謠言好像不是放著不管就會停止。各種不實又難聽的留言和訊息，不只傳給我，還傳給我的男友，也影響到我的家人。其實蠻難過的，你們影射抹黑的是一個女生的清白，我必須要站出來捍衛自己…也希望#metoo事件帶來的改變，能讓未來的性平教育更加落實，無論男女，都能有足夠的勇氣及識別能力，一起根絕這些潛藏在社會中的惡意及騷擾。



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