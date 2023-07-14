Toyz人妻新歡被爆偷食宣佈停工惹離婚疑雲 深夜再回應：不會逃避
撰文：聯合新聞網
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遊戲實況主Toyz被爆出與已婚人妻在一起，惹怒對方老公，女方身分被挖出是台俄混血辣模榕榕子（古榕榕），12日她曾在IG發文要暫停工作兩週，當日深夜又再發文揭背後真正原因。
榕榕子12日清晨發文要暫停工作兩週，正當大家以為她是要去處理離婚事宜時，深夜她再發文揭真實原因，原來從小帶她的外婆，近來身體不好，所以才會先暫停工作，更表示自己沒有預知能力，知道會發生什麼事。也提到自己要工作扶養小孩及母親，所以不會躲起來逃避。
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對於這次事件，榕榕子強調「我不想靠指責別人來還原事情真相，因為我覺得這沒有幫助，只有我身邊的親朋好友知道，我最近經歷了什麼以及我有多努力」看來似乎不想多談與Toyz的事，最後她也表示「公司的事給公司處理，法律的事給律師處理」。
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