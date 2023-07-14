Toyz人妻新歡被爆偷食宣佈停工惹離婚疑雲　深夜再回應：不會逃避

遊戲實況主Toyz被爆出與已婚人妻在一起，惹怒對方老公，女方身分被挖出是台俄混血辣模榕榕子（古榕榕），12日她曾在IG發文要暫停工作兩週，當日深夜又再發文揭背後真正原因。



榕榕子12日清晨發文要暫停工作兩週，正當大家以為她是要去處理離婚事宜時，深夜她再發文揭真實原因，原來從小帶她的外婆，近來身體不好，所以才會先暫停工作，更表示自己沒有預知能力，知道會發生什麼事。也提到自己要工作扶養小孩及母親，所以不會躲起來逃避。

【圖輯】點圖放大看更多台俄混血辣模榕榕子IG性感照👇👇👇

+ 35

對於這次事件，榕榕子強調「我不想靠指責別人來還原事情真相，因為我覺得這沒有幫助，只有我身邊的親朋好友知道，我最近經歷了什麼以及我有多努力」看來似乎不想多談與Toyz的事，最後她也表示「公司的事給公司處理，法律的事給律師處理」。

【相關圖輯】鍾培生約戰Toyz台北拳賽 過磅即場摑一巴雙方人馬衝前險變圍毆！（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 10

延伸閱讀：

約滿離開！SM娛樂證實掰了SJ東海、銀赫、圭賢

男團偶像節目認愛！甜蜜放閃另一半不藏了

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】