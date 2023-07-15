「哇！妳的胸部真的好大好白」黑澀會瑤瑤自揭被性騷擾經歷講到喊

台灣演藝圈近期吹起「Metoo」浪潮，受害者積累多年的心聲，讓不少網民看得好心疼，瑤瑤（黃喬歆）最近上節目一提起被當面言語性騷擾的往事，甚至一度忍不住聲淚俱下。



瑤瑤在《女人我最大》邊哭邊顫抖地說，她其實對自己的聲音非常沒自信：「因為我覺得我的聲音很難聽，又吵又難聽。」沒想到有次在某個工作場合，旁邊有一個男生就跟另一個男生說：「聲音這麼難聽，叫床的時候應該也很難聽吧。」

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更過分的是，那個男生還試圖模仿瑤瑤的叫床聲，但她當下並沒有哭，只催眠自己可能只是玩笑話，「但其實對我來講是很不高興」，她感到非常不舒服，「這就是在侵犯我，你憑什麼講這種話？我也不想聲音難聽啊！」

此外，瑤瑤還曾遇過男性工作人員一邊盯著她的胸部、一邊說：「哇！妳的胸部真的好大好白喔．」因此當對方想幫忙調整咪高峰位置時，她就會立刻有警戒心自行調整：「我就知道要避一下。」

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