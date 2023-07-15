翁虹15歲女劉蒔人美心善做公益　獲選最美星二代冠軍卻未考慮入行

翁虹在疫情開放後積極參與台灣公益活動，近日首度與女兒劉蒔跟著台灣優質生命協會一起帶獨居長者到賣場購買生活用品，女兒的高顏值受到矚目。



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翁虹接任台灣優質生命協會理事一職後，一直熱心參與公益，回到香港後也心心念念在台灣訪視過的長輩，今年到台灣第一件事情就是去探望他們，並帶著女兒一同參加：「言教不如身教，讓女兒從小參加公益活動，也能培養感恩知足的心。」

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先前網路票選最美星二代劉蒔拿下了第一名，她謙虛表示感謝大家的支持，剛好外表符合大家的審美觀。被問到是否想跟媽媽一樣進入演藝圈？劉蒔表示，目前先以課業為重，笑稱因為對數學領域蠻有興趣，未來想跟隨爸爸學習如何經商。

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